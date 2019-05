L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri usciranno dal settlement agreement e avranno maggiore libertà di manovra per quanto riguarda gli investimenti, non essendo questi limitati dai paletti del fair play finanziario. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato come si punterà su profili che siano già abituati a giocare a certi livelli, con qualche trofeo in bacheca, per cercare quel salto di qualità che non è arrivato quest'anno.

Marco Asensio nel mirino dell'Inter

Il club meneghino, tra l'altro, vuole ridurre il gap dalla Juventus, che in Italia domina incontrastata da otto anni. Uno dei reparti che subirà maggiori modifiche è l'attacco e il nome nuovo circolato in queste ore è quello di Marco Asensio.

Inter su Asensio

L'Inter avrebbe messo nel mirino l'attaccante del Real Madrid, Marco Asensio. Il giocatore ha vissuto un'annata sicuramente al di sotto delle aspettative come tutti i suoi compagni, con gli spagnoli che per il primo anno dopo tanto tempo chiuderanno la stagione con zero titoli.

Questo darà via ad una vera e propria rivoluzione la prossima estate e proprio l'attaccante potrebbe essere uno di quelli pronti a lasciare la capitale spagnola. Basta guardare lo score per capire che questa è stata sicuramente una stagione negativa per Asensio che, nelle ventotto partite disputate in Liga, ha messo a segno una sola rete e servito due assist.

I nerazzurri avrebbero individuato in lui l'erede ideale di Ivan Perisic, che molto probabilmente lascerà Milano la prossima estate.

L'esterno croato, infatti, non ha mai nascosto la volontà di provare un'esperienza in Premier League e potrebbe essere accontentato dalla società nerazzurra. Asensio, tra l'altro, piace molto grazie alla sua duttilità essendo in grado di giocare indistintamente su entrambe le fasce, oltre a poter essere adattato all'occorrenza come "falso nueve".

Le cifre

Stando a quanto riportato da As, l'Inter avrebbe già imbastito la trattativa con il Real Madrid per Marco Asensio.

Il quotidiano spagnolo, infatti, parla di una possibile offerta da cento milioni di euro pronta ad essere presentata agli spagnoli, con il patron, Florentino Perez, che sarebbe restio a cedere uno dei migliori prodotti del proprio vivaio. La cifra sul tavolo, però, sarebbe importante e il club potrebbe prenderla in considerazione in virtù proprio della rivoluzione che si vuole mettere in atto. Non è escluso che il Real possa cercare di inserire nell'operazione il cartellino di Mauro Icardi, destinato a lasciare l'Inter tra qualche mese.

L'argentino sarebbe perfetto per l'attacco dei Blancos visto che Benzema sembra sul viale del tramonto.