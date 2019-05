In attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio (previsto per fine giugno 2019), in cui la Juventus dovrebbe confermare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro, la necessità della dirigenza bianconera sarà quella di investire sul mercato per rafforzare una rosa che ha bisogno di più qualità soprattutto in Champions League. Proprio la perdita finanziaria prevista dovrebbe però portare i dirigenti bianconeri a valutare anche qualche cessione pesante, proprio per finanziare il mercato.

Calciomercato Juve, si starebbe lavorando ad uno scambio con la Fiorentina per Chiesa

Alcune trattative in entrata però potrebbero essere agevolate anche da alcune contropartite tecniche da inserire per poter diminuire il prezzo di acquisto di un giocatore. A tal proposito alla dirigenza bianconera piace e molto Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini: l'idea, come riporta Rai Sport, è quella di inserire una contropartita tecnica che possa piacere al tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella.

Per arrivare a Chiesa, la Juventus potrebbe inserire come contropartita tecnica Orsolini

Uno dei giovani emergenti della Serie A è sicuramente Riccardo Orsolini, centrocampista offensivo del Bologna ceduto dalla Juventus in estate alla società emiliana con il diritto di riacquisto. La Juventus potrebbe quindi esercitare la possibilità di riacquistare il giocatore per inserirlo come contropartita tecnica per l'acquisto di Federico Chiesa. Come riporta Rai Sport, il giocatore ex Ascoli è gradito al tecnico della Fiorentina, che lo vedrebbe come il sostituto ideale di Chiesa.

La Juventus quindi potrebbe diminuire la somma da investire per il centrocampista offensivo della nazionale italiana inserendo quindi Orsolini. La Fiorentina chiede molto, ma probabilmente con 70 milioni di euro e l'inserimento di Orsolini la società toscana potrebbe accettare l'offerta della Juventus.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente anche dalle cessioni ed i possibili indiziati a lasciare Torino sono Alex Sandro, Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic e Dybala.

I giocatori che attualmente sembrerebbero avere più mercato sono il mediano bosniaco ed il centrocampista offensivo brasiliano: per il primo Paris Saint Germain e Real Madrid sarebbero pronte ad offrire 70 milioni di euro (anche se la Juventus lo valuta una somma superiore ai 100 milioni di euro) mentre Douglas Costa piace in Inghilterra. Tottenham e Manchester City sarebbero pronte ad investire sul brasiliano: la Juventus spera che il giocatore possa essere convocato dalla nazionale brasiliana per la Coppa America, così che il suo valore di mercato possa essere rivalutato, dopo una stagione condizionata dagli infortuni.

La Juventus per il giocatore brasiliano chiederebbe almeno 60 milioni di euro.