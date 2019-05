I tifosi della Juventus sono in attesa di sapere quale sarà l'esito dell'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Il mondo bianconero è spaccato in due: alcuni vorrebbero la conferma del tecnico livornese, altri preferirebbero un cambio in panchina. Si è espresso su questa vicenda anche un grande ex giocatore della Juve, ovvero Pietro Anastasi. L'ex juventino ha spiegato che lui vedrebbe di buon occhio l'arrivo in bianconero di un nuovo tecnico, perchè a suo dire il ciclo di Massimiliano Allegri è terminato. Per Anastasi il profilo ideale per sostituire il tecnico livornese è quello di Guardiola.

Anastasi considera finito il ciclo alla Juve di Allegri

Anastasi parla di Allegri

In queste ultime giornate si dibatte molto in merito al futuro di Massimiliano Allegri. Pietro Anastasi, ex giocatore juventino, ha parlato proprio del tecnico livornese in esclusiva a NewNotizie: "Considero Allegri un ottimo allenatore, ma penso sia terminato ormai il suo ciclo a Torino". L'ex calciatore della Juve ha sottolineato che quest'anno i tifosi della Juve si aspettavano solamente la conquista della Champions, una Champions che però non è arrivata.

Pubblicità

L'intervistato pensa che Allegri anche in termine di motivazioni e di slancio ha già dato tutto. Dunque, secondo Anastasi, alla Vecchia Signora servirebbe un cambio in panchina. L'ex giocatore juventino però non vedrebbe di buon occhio un ritorno di Antonio Conte: "Il ritorno di Conte non mi stuzzica particolarmente". Anastasi pensa che l'ex tecnico del Chelsea sia una "minestra riscaldata" e per tale ragione preferirebbe un altro allenatore per la panchina della Juve.

Il preferito dell'ex giocatore juventino è Guardiola: "L'ipotesi Guardiola è quella che mi affascina di più". Il possibile arrivo del tecnico del City secondo Anastasi dovrebbe portare un mercato adatto alle sue esigenze.

Il mercato della Juve

In questi giorni intorno alla Juventus circolano moltissime voci di mercato. Uno dei sogni dei campioni d'Italia sembra essere Paul Pogba. Il suo acquisto potrebbe essere finanziato dalla cessione di Miralem Pjanic.

Pubblicità

Infatti, il numero 5 juventino ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni dubbie. Il centrocampista pare aver aperto a una possibile cessione, con destinazione Paris Saint Germain. "Tutto è possibile nel calcio": queste sue parole dunque non escludono una partenza da Torino. Adesso però ogni ipotesi sembra affrettata.