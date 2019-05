L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato in quanto i nerazzurri sono usciti ufficialmente dal settlement agreement e questo darà maggiore libertà sul mercato al club. Sono tanti i nomi in entrata che si stanno facendo in questi giorni ma la società si muoverà anche in uscita.

Verrà sempre dato un occhio al bilancio, infatti, per non rischiare di subire nuove sanzioni dalla Uefa in ottica fair play finanziario. Ci saranno investimenti importanti, dunque, che verranno pareggiati però da cessioni altrettanto importanti. E in questo senso sono tre i giocatori che sembra possano lasciare Milano la prossima estate: Icardi, Nainggolan e Perisic.

Le cessioni dell'Inter

Sono due le possibili cessioni che l'Inter sembra aver già deciso prima dell'inizio della sessione estiva di calciomercato.

Inter, si pensa anche alle cessioni

Il primo nome in uscita è quello di Ivan Perisic. L'esterno croato aveva chiesto di andare via già a gennaio e potrebbe essere accontentato con qualche mese di ritardo: il suo cartellino, infatti, potrebbe entrare nella trattativa con il Manchester United che porterebbe a Milano Romelu Lukaku. Il centravanti belga, tra l'altro, ha fatto sapere di essere disposto a ridursi l'attuale ingaggio, superiore ai dieci milioni di euro a stagione, pur di trasferirsi all'ombra del Duomo.

L'altro nome è quello di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non è detto che rientri nei piani di Antonio Conte e i fischi del Meazza nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli sembrano aver sancito la rottura definitiva. L'Inter non accetterà di trattare la sua cessione, però, per offerte inferiori ai 60-70 milioni di euro. Questo a meno che club come la Juventus non offrano contropartite tecniche gradite sia al prossimo allenatore che all'amministratore delegato Giuseppe Marotta (ad esempio Paulo Dybala).

Un nome a sorpresa che sembra finito in discussione è quello di Radja Nainggolan. Nonostante il buon finale di stagione, infatti, il belga non è considerato incedibile e dinanzi ad una buona offerta, superiore ai trenta milioni di euro, anche il Ninja potrebbe lasciare.

I possibili sostituti

Inter che sta valutando già i possibili sostituti di questi due partenti. Al posto di Icardi, oltre a Lukaku, potrebbe arrivare anche Edin Dzeko, che preme per il suo trasferimento a Milano.

Cessione che potrebbe essere facilitata dal contratto in scadenza a giugno 2020. Al posto di Perisic, invece, il sogno di Marotta è Federico Chiesa. In questi ultimi giorni c'è stata un'accelerazione importante, con i nerazzurri che hanno superato la Juventus nella corsa al giocatore. La valutazione si aggira intorno ai 70 milioni di euro, ma la Fiorentina potrebbe accettare l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. In questo senso occhio a Roberto Gagliardini, cercato dai viola già a gennaio.

In caso di cessione di Nainggolan, poi, ci sarebbe bisogno di almeno un grande colpo in mezzo al campo. Uno dei pallini di Marotta è Milinkovic-Savic, nonostante la forte concorrenza sempre della società bianconera.