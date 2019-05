La Juventus sta portando avanti le manovre per trovare un nuovo allenatore. I nomi sul taccuino di Fabio Paratici sembrano essere due, ovvero Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino, ma sullo sfondo resta il nome di Pep Guardiola. Le voci però sul tecnico catalano si sono un po' affievolite, ma potrebbero arrivare inaspettate sorprese.

Pubblicità

Pubblicità

Al momento ci si può attenere alle smentite su Guardiola, per tale ragione i nomi in pole restano Sarri o Pochettino. Il giornalista Gianfranco Teotino ha proprio parlato a Radio Sportiva di quello che potrebbe essere il nuovo allenatore della Juve. Il giornalista si è espresso sia su Pep Guardiola che su Maurizio Sarri.

Teotino parla di Sarri e Guardiola

Molti addetti ai lavori stanno esponendo il loro parere su quello che sarà il tecnico dei campioni d'Italia, tra questi anche Gianfranco Teotino, che ha voluto commentare le recenti parole di Fabio Paratici, il quale aveva sottolineato di non aver contattato allenatori sotto contratto: "Nessuno può certo dire la verità, è una fase di trattativa con allenatori e giocatori che sono sotto contratto".

Juventus, Teotino: "Credo i bianconeri abbiano parlato con Guardiola"

Il giornalista ha poi sottolineato che le trattative vengono fatte prima e perciò la 'storia' che i tesserati sotto contratto non vengono contattati in anticipo per Teotino sarebbe il "segreto di Pulcinella". Inoltre, Teotino ha parlato anche di Pep Guardiola: "Penso che la Juve abbia pensato a Guardiola e ci abbia parlato", ha spiegato il giornalista, che poi ha aggiunto che le recenti dichiarazioni dei diretti interessati hanno spento l'ipotesi che Guardiola possa approdare a Torino.

Pubblicità

Infine, Teotino ha parlato anche di Sarri: "Penso che questa idea ci sia", ha affermato il giornalista a Radio Sportiva che però poi ha aggiunto: "Anche se il meglio sarebbe Pochettino".

Domani incontro Chelsea-Sarri

Quella di domani potrebbe essere una giornata molto calda sul fronte allenatore Juventus. Infatti, Ramadani (agente di Sarri) incontrerà Marina Granovskaia: le parti decideranno quale sarà il futuro del tecnico toscano. Il Chelsea sembra orientato a sollevare l'allenatore dal suo incarico e potrebbe sostituirlo con Lampard: quel punto Sarri potrebbe essere libero di accasarsi con altri club.

Per molti media il tecnico toscano sembra essere in pole position per sostituire Allegri. Adesso non resta che attendere gli sviluppi anche dall'Inghilterra, per capire se sarà davvero Sarri il nuovo allenatore bianconero.