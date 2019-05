Uno dei giocatori che infiammerà sicuramente la prossima sessione di Calciomercato, in Italia, è sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi per alcune vicende extra campo. Su tutte quella che ha portato l'Inter a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno Samir Handanovic.

Vicende che hanno influito anche sul rendimento in campo dell'attaccante nerazzurro. Dopo una buona prima parte di stagione, che ha visto Maurito consacrarsi anche in Champions League mettendo a segno quattro reti in sei partite, nel girone di ritorno c'è stato un netto calo di rendimento. Basta guardare lo score con soli due gol realizzati per Icardi, entrambi su calcio di rigore, contro Genoa e Napoli. Il gol su azione, invece, manca da inizio dicembre.

La Juventus prepara una nuova offerta per Icardi

Sulle tracce dell'attaccante ci sarebbe la Juventus che avrebbe intenzione di mettere sul piatto della bilancia tre contropartite tecniche tra cui Cuadrado.

La Juventus insiste per Icardi

Uno dei club che da sempre ha mostrato interesse per Mauro Icardi è sicuramente la Juventus. Come ammesso dalla moglie e agente, Wanda Nara, già lo scorso anno la società bianconera aveva fatto un tentativo per portarlo a Torino prima di virare definitivamente su Cristiano Ronaldo.

Secondo le ultime indiscrezioni i bianconeri sarebbero pronti per tornare alla carica. Questo nonostante la showgirl argentina abbia svelato come a inizio mercato spegnerà il cellulare per non ascoltare nessuna offerta visto che la volontà dell'ex capitano dell'Inter è quella di restare a Milano. Una volontà ribadita dal giocatore anche una settimana fa attraverso un post sul proprio profilo Instagram. L'Inter, però, non sembra volerne sapere e vuole aprire un nuovo ciclo con Antonio Conte sulla panchina e con qualcun altro al centro dell'attacco. L'ex tecnico del Chelsea, infatti, avrebbe indicato Romelu Lukaku come alternativa ideale al centravanti argentino.

L'offerta del club bianconero

Juventus che, stando a quanto riportato da FcInternews, è pronta a sferrare un nuovo assalto per Icardi. L'Inter valuta l'attaccante almeno settanta milioni di euro, cifra che Paratici non sembra intenzionato a versare nelle casse della società nerazzurra. Visto che i due club non sembrano riuscire a trovare un accordo sulla valutazione di uno tra Douglas Costa e Dybala si fa largo una nuova ipotesi. La Juve sembra pronta ad avanzare una nuova proposta mettendo sul piatto ben tre contropartite tecniche.

Una è Juan Cuadrado, da sempre un pallino di Conte, che chiese proprio quando era sulla panchina bianconera sei anni fa. L'altro è Mario Mandzukic, in uscita dalla Juve, che vuole dare più spazio a Kean. L'ultima contropartita risponde al nome di Sami Khedira, centrocampista tedesco che andrebbe ad arricchire un reparto che ha mostrato grandi carenze in questa stagione.