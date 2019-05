L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri usciranno dal settlement agreement siglato con la Uefa e, non avendo i limiti imposti dal fair play finanziario come gli anni scorsi, avranno maggiore libertà di manovra. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, insieme al direttore sportivo, Piero Ausilio, si stanno già muovendo e alcune trattative sarebbero ben avviate. L'ex dirigente della Juventus ha dichiarato più volte che si punterà a profili che possano essere già abituati a competere a certi livelli, oltre che su giocatori che possano sviluppare un certo senso di appartenenza alla società nerazzurra.

Inter, pronti i primi tre colpi

Godin ad un passo

L'Inter sembra vicina ad ufficializzare il primo acquisto in vista della prossima stagione. Si tratta del centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Una trattativa ben avviata già da febbraio, con i nerazzurri che, d'accordo con il giocatore, stanno attendendo per il comunicato ufficiale. Da una parte il club vuole prima assicurarsi la qualificazione in Champions League, dall'altra il difensore classe 1986 vuole chiudere la stagione con la maglia dell'Atletico Madrid, assicurandosi il secondo posto nella Liga, prima di ufficializzare il suo addio.

Cominciano a circolare anche cifre più precise su quello che sarà il contratto che andrà a firmare Diego Godin. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore andrà a firmare un contratto triennale, fino a giugno 2022, a quasi sette milioni di euro a stagione, con un consistente aumento rispetto all'attuale ingaggio percepito in Spagna, che ammonta a cinque milioni di euro all'anno. L'uruguaiano dovrebbe andare a sostituire Joao Miranda all'interno della rosa nerazzurra, con il brasiliano che potrebbe chiudere la carriera in Brasile dopo non aver trovato tantissimo spazio in questa stagione, chiuso dall'arrivo di Stefan De Vrij.

Le altre trattative

Godin non è l'unico nome molto caldo in casa Inter. Un'altra trattativa che sembra ben avviata è quella riguardante il terzino brasiliano del Manchester City, Danilo. Il giocatore vuole lasciare i Citiziens essendo stato relegato spesso in panchina in questa stagione, con sole dieci presenze all'attivo in Premier League. Il tecnico degli inglesi, Pep Guardiola, ha già dato il suo benestare alla cessione. Le due società sono vicine all'accordo, che dovrebbe arrivare per una cifra tra i quindici e i venti milioni di euro.

Il terzo colpo, invece, potrebbe essere a centrocampo, con Marotta che è pronto a pagare la clausola rescissoria per strappare Lorenzo Pellegrini alla Roma. Trattativa, dunque, non necessario con la società giallorossa per un affare complessivo da trenta milioni di euro, pagabili in due rate.