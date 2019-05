Nel posticipo della 35esima giornata di Serie A, il Napoli di Carlo Ancelotti ospita il Cagliari di Rolando Maran allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. La squadra partenopea è reduce dalla vittoria in casa del Frosinone, mentre i sardi vengono dalla pesante sconfitta di Roma per 3 a 0 contro gli uomini di Claudio Ranieri. La squadra sarda, in questo 2019 ha vinto soltanto una volta in trasferta e anche se ormai è salva e non ha più nulla da chiedere al campionato vorrebbe migliorare il suo ruolino di marcia fuori casa.

Napoli-Cagliari, Ancelotti: “La squadra dà segnali positivi"

L'ultima vittoria del Cagliari al San Paolo è data 26 agosto 2007.

La partita tra il Napoli e il Cagliari andrà in onda in diretta sul canale 251 di Sky calcio, su Sky sport 1 e su Sky Serie A alle ore 20:30. Invece, per quanto riguarda la diretta streaming del match andrà in onda Live su Sky go.

Probabili formazioni Napoli-Cagliari

Dirige il match di questa sera, l'arbitro Chiffi di Padova, assistenti di linea Santoro e Del Giudici, quarto uomo Pillitteri, al Var ci sarà Mariani assistito da Cecconi. Nei 32 precedenti precedenti nello stadio di Fuorigrotta si ricordano 19 vittorie per gli azzurri, 9 pareggi e 4 vittorie dei rossoblu. L'ultima vittoria del Napoli in casa contro i sardi è quella del 1 ottobre e finì con il risultato di 3 a 0.

L'ultimo pareggio a novembre 2014 con il risultato di 3 a 3, l'ultima vittoria sarda ad agosto 2007.

Ancelotti dovrebbe far riposare ancora una volta Lorenzo Insigne per lasciare spazio al belga Mertens e al polacco Milik, in difesa dovrebbe ritornare titolare, Raul Albiol. In porta, ci sarà quasi sicuramente Meret e invece le fasce laterali saranno occupate da Ghoulam e Malcuit. Il centrocampo sarà composto dal brasiliano Allan e dal polacco Zielinski, supportati sulle fasce da Jose Maria Callejon e Younes.

Maran dovrebbe riconfermare la formazione che ha perso contro la Roma, con Joao Pedro e Pavoletti in attacco supportati da Barella sulle trequarti. L'unico dubbio è sulla fascia destra: Srna o Cacciatore cercano una maglia da titolare.

Napoli: (4-4-2): Meret; Ghoulam, Koulibaly,Albiol, Ghoulam, Callejon, Allan, Zielinski, Younes, Milik, Mertens. Allenatore: Carlo Ancelotti

Cagliari: (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini, Cigarini, Padoin,Ionita, Barella, Joao Pedro, Pavoletti.

Allenaotre: Rolando Maran