Secondo il giornalista sportivo Sandro Sabatini, la Juventus starebbe tenendo un comportamento eccessivamente severo nei confronti di Paul Pogba. Il centrocampista vorrebbe restare a Torino, ma la società bianconera non sarebbe disposta a riaccogliere dopo il caso doping che lo ha visto condannato ad una lunga squalifica. Una scelta che Sabatini ha definito poco rispettosa nei confronti di un calciatore cosi importante.

Juventus, Sabatini: 'Vedo una severità nei confronti di Pogba che sfocia nella mancanza di rispetto'

"Le parole della Juventus contro Pogba non fatto traspirare empatia e mancano di rispetto e riconoscenza nei confronti del calciatore", questo è quanto riferito da Sandro Sabatini sul proprio canale Youtube in merito alla volontà del club bianconero di non continuare con il francese, nonostante le sue recenti dichiarazioni alla Gazzetta.

Il giornalista ha continuato su questo tema dicendo: "Vedo una severità nei confronti del ritorno di Pogba da parte della Juve che mi stupisce. Perché l'uscita dell'intervista del francese, che sottolinea di voler rimanere in bianconero anche a costo di ridursi l'ingaggio, è stata subito accompagnata da una precisazione da parte della società piemontese che, tramite altri organi di stampa, fa sapere di non volere il centrocampista"

Sabatini ha continuato: "Alla Juventus non tengono in considerazione neanche quello che a tutti gli effetti è stato un dramma per il francese, perché rimanere fuori per mesi a causa di una squalifica per doping cosi si può definire. La società, anzi, ha fatto subito sapere che la propria intenzione è quella di rescindere il contratto, ma non può neanche più attaccarsi al fatto che il transalpino guadagna troppo, visto che lo stesso ha sottolineato di essere disposto a ridursi l'ingaggio".

Infine, il giornalista ha concluso dicendo: "Giuntoli e Motta, parlando recentemente di Pogba, hanno sottolineato come il francese sia stato in passato un grande calciatore, ma magari ancora lo è. Se si guarda poi alle reazioni sul web, la maggioranza dei tifosi bianconeri vorrebbero di nuovo vedere il francese in bianconero".

Juventus, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Il comportamento della società è incomprensibile'

Le parole di Sabatini hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Pogba potrebbe rientrare come titolare in qualsiasi squadra di Serie A, e questa posizione della Juve pare francamente incomprensibile, specie se confrontata con gli ultimi acquisti pagati a peso d'oro che non hanno dimostrato nulla", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Al di là dei suoi errori, a Pogba va proposto, per ora, un contratto a gettone, poi si vedrà, ma senza buttarlo via. Al 50% Pogba vale il doppio di tutti i centrocampisti attuali".