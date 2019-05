Questi sono giorni davvero caldi in casa Juventus visto che la dirigenza juventina sta cercando un sostituto di Massimiliano Allegri. Le notizie sul nuovo tecnico dei Campioni d'Italia continuano a rincorrersi e i nomi al vaglio sono moltissimi. La Juve valuta i sogni Pep Guardiola e Jurgen Klopp, poi c'è la suggestione Pochettino passando per Maurizio Sarri, Simone Inzaghi e Antonio Conte.

Quest'ultimo però sembrerebbe ad un passo dall'Inter, ma Ciro Ferrara, ex compagno del tecnico salentino, non esclude che ci possa essere una clamorosa sorpresa. L'ex difensore juventino ha parlato a Tiki Taka proprio del futuro di Conte sottolineando che se dovesse arrivare la chiamata dei Campioni d'Italia l'ex Ct dell'Italia non potrebbe dire di no. Dunque il mistero sull'allenatore della Juve si infittisce e probabilmente i tifosi bianconeri dovranno pazientare un po'.

Juventus, Ferrara parla di Conte

Ciro Ferrara conosce da molti anni Antonio Conte e nei giorni scorsi a Tiki Taka ha voluto parlare proprio del futuro del tecnico salentino. Secondo l'ex difensore napoletano, se l'allenatore pugliese dovesse ricevere la chiamata della Juve non potrebbe dire di no: "Se c'è uno spazio per tornare alla Juve, Conte ci va". Molte indiscrezioni parlano di un Conte vicinissimo all'Inter e anche Ciro Ferrara ha confermato che i nerazzurri sono in vantaggio per arrivare all'ex tecnico del Chelsea, ma ha ribadito che l'allenatore salentino ha la Juve nel cuore.

Dunque adesso non resta che attendere gli sviluppi anche su questo fronte e davvero per quanto riguarda il nuovo allenatore juventino non si può scartare nessuna ipotesi a priori. La Juve valuterà tutto con grande attenzione anche perché chi dovrà prendere il posto di Massimiliano Allegri avrà un compito molto difficile e dovrà continuare a portare trofei esattamente come ha fatto il tecnico livornese.

La Juve su Milinkovic Savic

La Juve, però, non pensa solo alla questione allenatore ma è già al lavoro anche sulle trattative di mercato.

In particolare l'obiettivo dei bianconeri per la prossima campagna acquisti è quello di rinforzare il centrocampo. Proprio nella giornata di ieri Sky Sport ha fatto sapere che la Juve avrebbe raggiunto un accordo di massima con Milinkovic Savic. Il serbo è un vecchio pallino dei Campioni d'Italia che lo seguono da diverse stagioni. Certo adesso la Juve avrà il duro compito di trovare un accordo con la Lazio. Lotito è un osso duro e sicuramente per Milinkovic Savic chiederà una cifra molto alta.

Dunque non resta che attendere l'evoluzione di questa vicenda, la Juve lavora su due tavoli quello per il nuovo allenatore e quello per rinforzare la sua rosa a prescindere da chi sarà il tecnico per la stagione 2019/2020.