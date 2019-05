Questo pomeriggio la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro la Roma. Prima dell'allenamento è andata in scena la tanto attesa conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha confermato la sua volontà di voler restare alla Juve e poi si è concentrato sulla gara di domani, sottolineando di aver recuperato giocatori importanti come Paulo Dybala, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur e Emre Can. Il numero 10 juventino inoltre si riprenderà forse una maglia da titolare, visto che domani mancherà Federico Bernardeschi, squalificato.

Juventus, la probabile formazione contro la Roma

Dunque nel tridente offensivo insieme a Cristiano Ronaldo, oltre a Paulo Dybala, ci sarà probabilmente anche Juan Cuadrado. Non prenderà parte alla trasferta nella capitale Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino ha subito una contusione alla caviglia nel corso dell'allenamento di oggi e per questo rimarrà a Torino per precauzione.

Pochi dubbi per Allegri

Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio la Juventus ha lasciato la Continassa per andare all'aeroporto di Torino Caselle, dove la squadra si è imbarcata alla volta di Roma.

I campioni d'Italia vanno nella Capitale per giocare come al solito, ma soprattutto la volontà dei bianconeri è quella di far segnare il più possibile Cristiano Ronaldo. CR7 vuole conquistare il trofeo del capocannoniere della Serie A e domani per aiutarlo a raggiungere questo obiettivo ci saranno Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Dietro di loro agirà il centrocampo a tre, nel quale vi è solo un dubbio: Miralem Pjanic e Blaise Matuidi sono certi del posto, mentre la terza maglia da titolare se la contendono Emre Can e Rodrigo Bentancur.

Entrambi sono rientrati dopo aver smaltito i rispettivi acciacchi fisici. In difesa, vista l'assenza di Leonardo Bonucci, resta da capire chi affiancherà Giorgio Chiellini. Al momento il dubbio è fra Martin Caceres e Andrea Barzagli, mentre sulle fasce dovrebbe toccare a Joao Cancelo e Leonardo Spinazzola che sembrano essere favoriti su Mattia De Sciglio e Alex Sandro.

La Juve prepara una grande festa scudetto

Ieri la Lega Calcio ha accolto la proposta della Juventus, che aveva chiesto di poter spostare la gara contro l'Atalanta.

Il match inizialmente era stato programmato per le 15 di domenica 19 maggio, ma i campioni d'Italia hanno chiesto di poter giocare alle 20:30 per festeggiare lo scudetto in una cornice serale. La Juve ieri pomeriggio ha avuto l'ok della Lega e dunque la sfida si disputerà sempre di domenica, ma in serata. La squadra di Agnelli sta preparando una grande festa e ci sarà uno spettacolo pirotecnico e musicale, del quale potranno godere i tifosi che saranno allo stadio, ma anche colori i quali saranno a casa visto, poiché sarà trasmesso in tv.

Rispetto allo scorso anno non ci sarà la classica sfilata in pullman per le vie di Torino, ma i festeggiamenti si svolgeranno solo all'Allianz Stadium.