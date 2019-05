Il tema che tiene banco in questi giorni in ottica Juventus riguarda il futuro della panchina dei Campioni d’Italia. Mentre sui giornali e nelle varie trasmissioni televisive non si fa altro che domandarsi se Massimiliano Allegri se ne andrà o resterà, la squadra continua ad allenarsi e a preparare i prossimi impegni e non sembra essere minimamente toccata dalle voci di mercato. La Juve, anche questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro la Roma.

Juventus, ottimo umore alla Continassa: la squadra pensa solo al campo (FOTO)

Massimiliano Allegri è sceso in campo a dirigere l’allenamento in attesa di capire quale sarà il suo futuro che conoscerà solo dopo aver parlato con il presidente Andrea Agnelli. Per la gara di domenica, il tecnico livornese ritroverà alcuni giocatori che hanno smaltito i rispettivi acciacchi fisici. Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur ieri hanno ripreso ad allenarsi in parte con i compagni e stamattina anche Emre Can è sceso in campo con il resto del gruppo. Tutti i giocatori della Juve, oggi, sono apparsi davvero di buon umore come si è visto nelle varie foto condivise dagli stessi bianconeri sui social.

Fortunatamente anche Federico Bernardeschi che era nella squadra vincitrice della partitella di oggi è apparso molto sorridente, ed ha così superato lo spavento per il tentato furto nella sua abitazione che è stato sventato dalla sua fidanzata.

Recuperi importanti in vista della Roma

La Juve, questa mattina, si è ritrovata intorno alle 12 sui campi della Continassa per proseguire gli allenamenti in vista del match contro la Roma. I Campioni d’Italia, domenica, non potranno contare su Federico Bernardeschi che sarà squalificato.

Dunque resta da capire chi affiancherà Cristiano Ronaldo in attacco. Anche perché CR7 contro la Roma sarà molto motivato perché continua la sua rincorsa al titolo di capocannoniere. Uno dei giocatori che giocherà vicino al portoghese sarà Juan Cuadrado, mentre il terzo posto del tridente juventino potrebbe essere di uno fra Moise Kean e Paulo Dybala. Anche a centrocampo con i recuperi di Emre Can e Rodrigo Bentancur potrebbe esserci qualche novità. Il tedesco se sarà al 100% certamente sarà titolare.

Venerdì, la Juve si allenerà al mattino

Venerdì mattina, la Juve sarà nuovamente in campo alla Continassa per continuare ad allenarsi in vista della partita di domenica contro la Roma. La seduta di domani e quella di sabato serviranno a Massimiliano Allegri per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In difesa non dovrebbero esserci novità e dovrebbero essere confermati Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Leonardo Spinazzola. Ogni dubbio comunque verrà risolto nelle sedute dei prossimi giorni.