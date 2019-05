Indipendentemente da chi ci sarà in panchina la prossima stagione, la dirigenza juventina sarebbe pronta ad una vera e propria rivoluzione di mercato, con tanti giocatori che potrebbero essere messi in discussione ed essere ceduti in estate. D'altronde l'esigenza della Juventus è anche quella di fare cassa, in quanto a giugno ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che potrebbe significare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Sky Sport, Khedira e Manduzkic potrebbero lasciare la Juventus a luglio

Quindi è lecito attenderci delle cessioni pesanti, e i possibili indiziati a lasciare Torino sono Alex Sandro, Pjanic, Douglas Costa. A questi però, secondo Sky Sport, potrebbero aggiungersi due giocatori che in questi anni hanno contribuito alla vittoria dei numerosi trofei della Juventus: parliamo di Sami Khedira e Mario Mandzukic.

Le possibili cessioni della Juventus

Secondo Sky Sport, è molto probabile che il centrocampista tedesco Sami Khedira e la punta croata Mario Mandzukic possano lasciare la Juventus in estate.

Se la possibile cessione del tedesco non desta sorpresa (si era già parlato di un possibile ritorno in Germania o di una eventuale esperienza negli Stati Uniti per il mediano), farebbe invece molto clamore quella di Mandzukic, considerando soprattutto il recente rinnovo di contratto del croato fino al 2021.

Sky Sport sottolinea come la dirigenza starebbe lavorando per ringiovanire, oltre che ad incrementare la qualità della rosa bianconera. Il possibile interesse della Juventus proprio per Mauro Icardi dell'Inter e per Anthony Martial del Manchester United motiverebbe infatti la volontà della Juventus a fare una vera e propria rivoluzione di mercato.

Il mercato della Juventus

Riguardo ai possibili volti nuovi in casa Juventus: in difesa potrebbero essere almeno due i centrali in arrivo a Torino, interessano in particolar modo i vari Manolas, Hummels, Savic, Varane e Ruben Dias.

Mentre a centrocampo, in caso di cessione di Pjanic, la Juventus potrebbe presentare un'offerta al Manchester United per Pogba. Il francese dovrebbe lasciare la società inglese, a maggior ragione dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

In tal caso però la Juventus dovrà fronteggiare la concorrenza del Real Madrid, con Zidane che sarebbe pronto ad affidare il centrocampo al francese.

Nel settore avanzato, in caso di trasferimento di Douglas Costa, la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad investire sul centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa. La Juventus potrebbe inserire Orsolini come possibile contropartita tecnica per l'acquisto del giocatore.