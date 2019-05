Questa sera la Juventus divertirà il pubblico con la grande festa per celebrare la vittoria dello scudetto, ma sarà anche l'occasione per salutare Andrea Barzagli e Massimiliano Allegri. Il popolo juventino tributerà il giusto ringraziamento a due uomini che hanno fatto la storia del club.

In particolare la curva della Juve avrebbe pronto uno striscione da mostrare a Massimiliano Allegri per congedarlo dopo cinque anni di grandi successi. Il tecnico livornese riceverà l'abbraccio dell'Allianz Stadium, ma dovrà pensare anche al campo. Infatti, l'allenatore della Juve per la gara contro l'Atalanta ha deciso di schierare gran parte dei 'titolarissimi' perché vuole chiudere fra le mura amiche con una vittoria. Massimiliano Allegri stasera in attacco si affiderà alle certezze Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic, insieme a loro dovrebbe esserci Juan Cuadrado, che però sarebbe in ballottaggio con Federico Bernardeschi. Mentre in difesa fra i titolari toccherà ad Andrea Barzagli, che a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo.

Juventus, la probabile formazione contro l'Atalanta

La Juve schiererà i 'titolarissimi'

Questa sera per la Juve sarà una serata ricca di emozioni, ma prima ci sarà da giocare la sfida contro l'Atalanta. I campioni d'Italia davanti ai loro tifosi vorranno ritrovare la vittoria e per tale motivo Massimiliano Allegri schiererà tutti i suoi titolarissimi, a partire dalla difesa, dove ci saranno Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Alex Sandro. Davanti a loro toccherà al trio formato da Emre Can, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

In attacco, invece, agirà il trio formato da Juan Cuadrado, Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Il numero 16 juventino però è in ballottaggio con Federico Bernardeschi. Mentre Paulo Dybala e Moise Kean partiranno certamente dalla panchina.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Barzagli, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Ramsey presente allo Stadium

Una prima parte delle celebrazioni si svolgerà nell'intervallo della partita, dove il pubblico avrà l'opportunità di applaudire la squadra femminile.

La Juventus Women esibirà la coppa scudetto e la coppa Italia e riceverà l'ovazione del popolo bianconero. Al termine della sfida contro l'Atalanta al centro del campo verrà allestito invece il palco, sopra il quale il presidente Gravina consegnerà il trofeo tricolore a Giorgio Chiellini. Dopo aver alzato la coppa al cielo, inizierà la grande festa con giochi di luci e uno spettacolo pirotecnico. Ovviamente non è nemmeno da escludere la presenza di alcuni ospiti vip.

Chi assisterà alla festa della Juve dalla tribuna dell'Allianz Stadium è Aaron Ramsey. Il neo acquisto juventino è già a Torino da diversi giorni e questa sera prenderà contatto per la prima volta con il suo nuovo stadio, con i nuovi compagni e i suoi nuovi tifosi.