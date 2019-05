Questa mattina la Juventus è scesa sui campi della Continassa per allenarsi in vista della partita contro l'Atalanta. I Campioni d'Italia oggi hanno lavorato in un'atmosfera fantastica, infatti, al JTC erano presenti oltre 500 tifosi scelti fra gli Juventus Member e gli Official fan club.

Questi sostenitori hanno avuto anche la possibilità di incontrare i loro beniamini, visto che alla fine della seduta i giocatori hanno raggiunto le tribune per fare foto e autografi. Tutti i calciatori juventini si sono fermati per molti minuti con i loro fans e si sono dimostrati come sempre molto disponibili. La squadra nella seduta di oggi ha lavorato con grande intensità per arrivare al top alla sfida di domenica. Per il match contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri ha recuperato Mario Mandzukic e Leonardo Bonucci, ma probabilmente non avrà Giorgio Chiellini che si è fermato per un fastidio al polpaccio sinistro.

Allenamento a porte aperte per la Juventus.

Il bomber croato domenica potrebbe essere titolare con Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi.

Incontro in corso tra Allegri e Agnelli

Mentre la squadra lavora alla Continassa, la dirigenza lavora per il futuro. Nella serata di ieri, è andato in scena un incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, questo summit non è stato risolutivo e ci vorrà un nuovo appuntamento alla presenza anche di Pavel Nedved e Fabio Paratici e proprio in questi istanti starebbe andando in scena l'incontro risolutivo fra le parti alla Continassa.

Al termine del summit probabilmente si saprà se Allegri resterà alla guida del club bianconero oppure se ci sarà un cambio in panchina. Inoltre, oggi sono arrivate le parole di Gustavo Dybala, fratello di Paulo, che ha fatto intendere che la Joya potrebbe lasciare la Juve. Dunque in estate andrà fatta chiarezza anche su questa situazione visto che l'argentino ha reso al di sotto delle aspettative e perciò non è da escludere che la società prenda davvero in considerazione l'ipotesi di una cessione.

La Juve ha sempre trattato Dybala come un giocatore importante affidandogli anche la maglia numero 10 e di certo non lo svenderà, adesso non resta che attendere di risolvere il nodo allenatore e poi Allegri o il suo eventuale sostituto deciderà quale sarà il futuro della Joya.

Venerdì la Juve si allenerà al mattino

Venerdì, la Juve proseguirà la preparazione in vista della gara contro l'Atalanta. I Campioni si ritroveranno al mattino per curare i dettagli in vista della sfida di domenica, la seduta come sempre sarà a porte chiuse.

Quella contro l'Atalanta sarà anche l'occasione di festeggiare lo scudetto e si preannuncia una festa in grande stile con un spettacolo davvero emozionante.