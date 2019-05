La Juventus ha salutato Massimiliano Allegri dopo cinque anni di successi. Il tecnico livornese ha conquistato cinque scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e due finali di Champions League. Con Allegri la Juventus è tornata ad essere una delle squadre migliori al mondo dopo il purgatorio della serie B del 2006.

Il mondo bianconero ha omaggiato il tecnico toscano al termine della gara giocata contro l'Atalanta e pareggiata per uno a uno (gol di Mandzukic e Ilicic). Dopo la separazione tra Massimiliano Allegri e la Juventus è stato aperto il casting per l'allenatore che dovrà sedersi sulla panchina della Juventus, ma molti si chiedono anche dove andrà ad allenare il tecnico toscano. Resterà in Italia oppure opterà per una esperienza all'estero? La sensazione è che Allegri potrebbe decidere di lasciare l'Italia per allenare in Premier League, campionato che è sempre piaciuto all'ormai ex tecnico bianconero.

Juventus, Ronaldo potrebbe andare al PSG

Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, Allegri avrebbe avuto già un contatto con i vertici del Manchester City. Per lui, comunque, potrebbe aprirsi la strada della panchina del Chelsea, considerando il fatto che Maurizio Sarri è tutt'altro che sicuro della sua riconferma a Londra. Allegri, inoltre, avrebbe avuto già un'offerta dal Paris Saint Germain. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni trapelate.

Mercato Juventus, Diario Gol: 'Allegri potrebbe andare al Paris Saint Germain con Ronaldo'

A pochi giorni dall'ufficialità del divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus, le voci sul futuro del tecnico livornese hanno cominciato a farsi sempre più insistenti.

Su di lui sarebbe forte l'interesse del Bayern Monaco (che vorrebbe sostituire Niko Kovac questa estate, per aprire un nuovo ciclo vincente), ma soprattutto quello del Paris Saint Germain. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Diario Gol", il Paris Saint Germain vorrebbe Massimiliano Allegri come successore di Thomas Tuchel (che quest'anno ha clamorosamente fallito nella corsa alla Champions League). Ma c'è di più. Sempre stando al quotidiano spagnolo, infatti, il Paris Saint Germain avrebbe intenzione di portare in Francia anche Cristiano Ronaldo, attraverso i soldi ricavati dall'eventuale cessione di Neymar al Real Madrid.

Uno scenario che sarebbe veramente sorprendente, qualora si realizzasse. Il campione portoghese, comunque, ha dichiarato di volere restare assolutamente alla Juventus, dunque pare molto improbabile un suo sacrificio. Nel Calciomercato, però, tutto è possibile. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.