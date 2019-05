Per la Juventus si sta avvicinando il giorno del derby della Mole. I campioni d'Italia, nonostante la vittoria dello scudetto, vogliono vincere contro i granata per dimostrare la supremazia cittadina. Inoltre, alla Juve c'è chi ha ancora obiettivi importanti, come Cristiano Ronaldo, che vuole diventare il capocannoniere della Serie A. Di CR7, del derby, di Massimiliano Allegri e della Champions League, ne ha parlato Federico Bernardeschi a "La Gazzetta dello Sport". Il numero 33 juventino si è raccontato a 360º e ha ripercorso la sua stagione e quella della Juve, spiegando quanto abbia imparato da Cristiano Ronaldo.

Parla Bernardeschi

Federico Bernardeschi quest'anno è stato uno degli uomini in più della Juve. Il numero 33 juventino ha fin da subito instaurato un gran feeling con Cristiano Ronaldo, dal quale ha imparato davvero molto: "Cristiano ha dato qualcosa in più a chiunque sia entrato in contatto con lui". Il giocatore ha sottolineato che CR7 porta nello spogliatoio la sua grande storia e tutto quello che ha vinto. Bernardeschi ha anche spiegato che dal portoghese si può solo imparare e tutto ciò che si apprende da lui arricchisce il bagaglio di un giocatore.

Il talento juventino ha poi sottolineato che Ronaldo può fare ombra agli altri calciatori o può trasformarsi in uno stimolo. Bernardeschi ha spiegato che lui ha scelto la seconda opzione, ovvero che CR7 per lui è stato uno stimolo e ha cercato di afferrare in silenzio tutto ciò che vedeva. Il calciatore soprattutto si è detto molto felice del rapporto che hanno. Il numero 33 juventino poi ha parlato di come Massimiliano Allegri gestisce il suo spogliatoio: "Lui bacchetta tutti, fa un casino...", ha spiegato Bernardeschi.

Il calciatore poi ha spiegato che il tecnico livornese ha stima di lui e che lo sprona a crescere: "So che lo fa perché mi stima molto e pensa possa dare di più”. Infine, il giocatore si è detto molto orgoglioso della crescita che ha fatto nel corso di questa stagione: "Io ho fatto quest’anno un salto di qualità di cui sono molto orgoglioso".

La Juve e il derby

La Juventus in questi giorni è concentrata soprattutto sul derby contro il Torino. Della sfida contro i granata ne ha parlato anche Federico Bernardeschi: "Il derby conta sempre e vogliamo vincerlo".

Il numero 33 juventino ha spiegato come il fatto che Torino abbia due squadre così in alto in classifica è un aspetto molto positivo. Infine Bernardeschi è tornato sull'eliminazione dalla Champions, sottolineando che la Juve la prossima stagione potrà già rifarsi: "Ogni stagione iniziamo sapendo di poter vincere".