Questa mattina la Juventus si è ritrovata in campo alla Continassa per allenarsi in vista del derby di venerdì. I campioni d'Italia hanno svolto una seduta piuttosto intensa per arrivare al meglio alla gara contro il Torino. Venerdì la Juventus ripartirà da Cristiano Ronaldo, che vuole vincere la classifica cannonieri. CR7 probabilmente avrà al suo fianco Federico Bernardeschi, visto che Paulo Dybala resta ancora in dubbio, mentre Mario Mandzukic e Douglas Costa saranno certamente out. Non è da escludere però nemmeno l'opzione 4-4-2, con a quel punto Bernardeschi che scalerebbe a centrocampo, mentre accanto al portoghese ci sarebbe Kean.

La Juve comunque ha ancora diversi giorni per pensare al derby e la preparazione proseguirà anche il 1º maggio, visto che è in programma un allenamento mattutino durante la festività. Detto ciò, dopo la seduta di questa mattina, Juan Cuadrado ha parlatoai microfoni di Francesco Cosatti, giornalista di Sky Sport. Il colombiano ha toccato diversi temi, partendo dal derby e passando per l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. Il giocatore della Juve ha tenuto a sottolineare che l'uscita dalla competizione europea non è un fallimento, anche perché la sua squadra ha conquistato l'ottavo scudetto consecutivo.

Parla Cuadrado

Juan Cuadrado, come detto, è stato intervistato da Francesco Cosatti e si è soffermato in modo particolare sul derby di venerdì, spiegando che lui e i suoi compagni sono motivati per il match contro il Torino: "Giocheremo per vincere". Cuadrado inoltre ha sottolineato che vincere lo scudetto regala emozioni: "Vincere lo scudetto è straordinario". Il colombiano ha rispedito al mittente le critiche e ha affermato che l'uscita dalla Champions League non è stato un fallimento, perché comunque la Juve si è aggiudicata l'ottavo scudetto consecutivo: "È una cosa che è riuscita a pochi e resterà nella storia".

Infine, il calciatore juventino ha spiegato che questa è stata una stagione complicata per lui. Cuadrado ha raccontato che è stato molto difficile vedere i suoi compagni dalla tv e non poter essere in campo con loro per aiutarli. Il colombiano però ha rivelato che non ha mai perso il sorriso e questo lo aiutato nella fase di recupero e gli è servito per rientrare il prima possibile.

Venerdì dovrebbe giocare Spinazzola

Interviste a parte, venerdì Massimiliano Allegri dovrebbe fare anche alcuni cambi in difesa.

Il tecnico livornese non dovrebbe poter contare su Alex Sandro, in tal caso al suo posto ci sarà Leonardo Spinazzola. Il numero 37 juventino dovrebbe agire nel quartetto arretrato composto da Joao Cancelo, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. A centrocampo ci saranno certamente Emre Can e Miralem Pjanic.