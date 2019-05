Una delle necessità principali della Juventus per la prossima stagione sono i difensori centrali: il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio) dovrebbe spingere la dirigenza bianconera ad investire sul almeno due difensori centrali, che vadano in qualche modo a completare un settore composto dai soli Bonucci, Chiellini e Rugani. Molto dipenderà inevitabilmente da chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, se rimarrà Allegri è probabile che i difensori ad arrivare possano essere due, nel caso invece di un addio del tecnico toscano e magari il ritorno di Conte, la dirigenza bianconera potrebbe investire su più di due difensori.

Calciomercato Juventus, quattro possibili ingressi in difesa, tra questi Hummels

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', la Juventus starebbe lavorando su quattro difensori, su tutti spiccherebbe il centrale del Bayern Monaco, Hummels.

La Juventus dovrebbe investire su almeno due difensori

Come scrive 'Don Balon', la dirigenza bianconera starebbe lavorando su almeno quattro difensori per cercare di rafforzare la rosa per la prossima stagione. Uno di questi è Hummels, difensore centrale del Bayern Monaco, in scadenza di contratto nel 2020 con la società tedesca e che quindi potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato.

Da escludere il possibile arrivo di De Ligt dell'Ajax (che è vicino al Barcellona), gli altri centrali che interessano alla Juventus sono Manolas, Savic e Ruben Dias. A proposito del romanista, la clausola di 35 milioni di euro potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato, nonostante alcuni dubbi dal punto di vista fisico sul difensore greco. Anche il difensore dell'Atletico Madrid Savic è apprezzato dalla dirigenza bianconera, ma non è da escludere un investimento su Ruben Dias, giocatore del Benfica già nazionale portoghese e che rispetto ai difensori prima menzionati ha dalla sua la giovane età.

Il mercato della Juventus

La Juventus però dovrà necessariamente investire anche a centrocampo e nel settore avanzato, ma gli arrivi dovrebbero passare anche da pesanti cessioni: Alex Sandro, Pjanic e Douglas Costa potrebbero infatti lasciare Torino la prossima stagione. Nella mediana il 'sogno' è Pogba, in uscita dal Manchester United: il giocatore piace anche al Real Madrid ma la Juventus potrebbe convincere il francese grazie a Cristiano Ronaldo, con il quale vorrebbero giocare molti calciatori.

Nel settore avanzato, invece, in caso di cessione di Douglas Costa, i bianconeri potrebbero acquistare il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa, valutato più di 70 milioni di euro.