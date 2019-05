Queste sono ore molto calde in casa Juventus. Infatti, tiene banco la questione allenatore ed i tifosi sono in attesa di capire se verrà confermato Massimiliano Allegri oppure se si andrà incontro ad un cambiamento. Oltre al nome del tecnico tiene banco anche il mercato e i nomi accostati alla Juve sono moltissimi. In particolare dalla Spagna, spiegano che Cristiano Ronaldo potrebbe aver presentato ad Andrea Agnelli una lista di sei nomi che potrebbero essere perfetti per rinforzare la rosa bianconera.

CR7 avrebbe suggerito alcuni nomi per rinforzare la Juventus: fra questi ci sarebbe Pogba

Uno dei profili che avrebbe individuato CR7 è quello di Paul Pogba. Il ritorno del francese sarebbe il sogno neanche troppo segreto della Juve. Pogba sembra davvero intenzionato a lasciare Manchester anche se la concorrenza per lui potrebbe essere agguerrita.

La Juve pensa al mercato

Queste ormai sono settimane di riflessione in casa Juve che valuta e studia il futuro. Sul tavolo di Andrea Agnelli ci sono diversi temi dall'allenatore fino ai giocatori da acquistare.

Le voci sono molte e i nomi accostati ai bianconeri sono moltissimi: dalla Spagna fanno sapere che anche Cristiano Ronaldo avrebbe dato una lista di sei calciatori che potrebbero fare al caso dei Campiono d'Italia. Le proposte di CR7 riguardano soprattutto la difesa e il centrocampo: in particolare la lista comprende De Ligt, Ndombele, Pogba, Isco, Rabiot e James Rodriguez. Questi dunque potrebbero essere i suggerimenti fatti da Cristiano Ronaldo.

Prima però di capire quali saranno gli acquisti da fare ci sarà da risolvere la questione allenatore, fino ad allora sembra difficile che si possa pensare ad altro. Anche perché un nuovo tecnico potrebbe fare richieste di mercato molto diverse da quelle di Massimiliano Allegri.

Attesa per l'incontro Agnelli - Allegri

Il popolo juventino attende con grande fermento l'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. I tifosi juventini vorrebbero sapere quanto prima chi sarà il loro tecnico nella stagione 2019/2020. Nel faccia a faccia tra Agnelli e Allegri verranno messi a confronto i vari progetti.

Il tecnico livornese, secondo Sky Sport, dovrebbe chiedere un prolungamento di contratto fino al 2022 con un sostanzioso aumento di ingaggio. Inoltre, Allegri vorrebbe avere più potere nelle scelte di mercato e soprattutto vorrebbe risolvere alcuni rebus legati a giocatori che già ha in rosa. Infatti, l'allenatore vorrebbe capire come sbrogliare l'enigma Dybala. La Joya non ha trovato la giusta collocazione tattica e dunque non resta che capire quale potrà essere il suo futuro.

Se l'idea della Juve combacerà con quella di Allegri si andrà avanti insieme, altrimenti le strade si separeranno in assoluta serenità.