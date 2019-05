Questa mattina, dopo quattro giorni di riposo, la Juventus ha ripreso gli allenamenti e ha iniziato a preparare la gara contro la Sampdoria. I campioni d'Italia hanno svolto una seduta mattutina di fronte ad alcuni fortunati tifosi scelti fra i member e gli official fan club.

L'allenamento è stato come sempre molto intenso, e Cristiano Ronaldo ha deliziato i sostenitori con grandi numeri. Al termine della sessione i giocatori, come di consueto, si sono dimostrati molto disponibili e si sono avvicinati ai tifosi per scattare foto e firmare autografi.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di diversi bimbi che hanno avuto la possibilità di vedere da vicino i loro beniamini, e per uno di loro questa è stata indubbiamente una mattinata indimenticabile, avendo ricevuto un dono speciale da Bernardeschi.

Bernardeschi rende felice un piccolo tifoso

Questa mattina la Juve ha eccezionalmente aperto le porte della Continassa ai suoi tifosi, nello specifico a coloro che fanno parte dei member e dei fan club ufficiali.

Su tutti, tra i protagonisti di giornata c'è stato Federico Bernardeschi, il quale ha fatto un bellissimo gesto verso un piccolo sostenitore della squadra torinese.

Il numero 33 juventino all'uscita dal campo si è dedicato ai tifosi, fermandosi per diversi minuti con loro e, poco prima di rientrare nello spogliatoio, si è tolto la maglia ed è andato incontro ad un suo piccolo fan per regalargli proprio la sua casacca. Il bimbo che ha ricevuto questo inatteso presente dall'attaccante bianconero è apparso visibilmente felice ed emozionato.

La Juventus ha immortalato questo bel momento, condividendone il video tramite il suo profilo ufficiale di Twitter. Bernardeschi, dunque, anche in questa circostanza ha dimostrato di essere un campione dentro e fuori dal campo.

Domani l'ultimo allenamento da juventino per Massimiliano Allegri

Quella di domani per Massimiliano Allegri sarà una giornata un po' particolare, visto che dirigerà il suo ultimo allenamento da tecnico della Juve.

L'allenatore livornese avrà l'occasione per salutare tutti coloro che sono alla Continassa e sarà sicuramente un momento molto emozionante per lui.

La squadra seguirà una seduta al mattino, e successivamente Allegri terrà la consueta conferenza stampa della vigilia che sarà alle ore 14. Non si sa ancora se la Juve partirà per Genova già domani, oppure se raggiungerà la Liguria direttamente nella giornata di domenica.

In ogni caso, sul pullman che porterà la compagine torinese nella "città della Lanterna" non saliranno gli squalificati Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi.

Al posto del francese, a centrocampo dovrebbe trovare spazio Rodrigo Bentancur. In attacco l'unica certezza è rappresentata da Cristiano Ronaldo, mentre al momento i favoriti per affiancarlo sarebbero Paulo Dybala e Juan Cuadrado. Quest'ultimo in particolare è in ballottaggio con Moise Kean.