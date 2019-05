Questi per la Juventus sono giorno di relax visto che Massimiliano Allegri ha fissato la ripresa degli allenamenti per venerdì mattina. I giocatori bianconeri ne stanno approfittando per riposarsi un po' e per partecipare anche ad alcuni importanti eventi.

I vari Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola e Mattia Perin, ieri sera, erano al Royal Park "I Roveri" per un evento legato all'associazione "Insuperabili". Sempre martedì a Torino è andata in scena anche una serata dedicata alla Fundacion Cuadrado alla quale ovviamente ha preso parte Juan Cuadrado. All'evento organizzato per la fondazione del giocatore colombiano erano presenti pure Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, ieri sera, si è sdoppiato e ha deciso di presenziare ad entrambe le serate.

Juventus, Ramsey all'Allianz Stadium

Dunque molti giocatori stanno trascorrendo le loro vacanze in quel di Torino. Nel capoluogo piemontese da alcuni giorni c'è anche Aaron Ramsey. Il neo acquisto juventino insieme alla sua famiglia stamattina ha voluto fare una bella visita all'Allianz Stadium.

Ramsey già a Torino

Aaron Ramsey, questa mattina, ha deciso di portare la sua bella famiglia in visita all'Allianz Stadium. Il centrocampista insieme alla moglie Coleen e i loro tre figli sono stati nell'impianto bianconero e hanno calcato anche il terreno di gioco.

Ramsey ha preso per mano il suo bimbo che indossava ovviamente la maglia della Juve e sulle spalle aveva il numero 8 e la scritta papà. Tutte le immagini della visita del centrocampista bianconero all'Allianz Stadium sono state postate su Instagram dalla moglie del gallese. Dunque Ramsey ha già preso contatto con la realtà torinese visto che è in città da alcuni giorni. Il calciatore si sta sottoponendo a delle cure per essere al top in vista della prossima stagione.

Bernardeschi in posa

Federico Bernardeschi è uno degli idoli del popolo juventino ed è anche molto apprezzato dalle tifose bianconere per la sua bellezza. Il numero 33 juventino, in questi gironi, è a Milano e ne ha approfittato per rilasciare un'intervista per una nota rivista, per la quale ha anche posato per un servizio fotografico. Il giocatore ha poi condiviso sui social una bella foto che lo ritrae nell'inedite vesti di modello.

La compagna di CR7 incanta Cannes

Ieri sera, la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha sfilato sul red carpet a Cannes e ha incantato davvero.

La modella era fasciata in uno splendido vestito nero con scollatura a cuore.

In questi giorni, in cui la Juve non si sta allenando, qualche giocatore ne ha approfittato per risolvere alcuni problemi fisici. Fra questi c'è Mario Mandzukic che, questa mattina, è stato operato al naso. L'intervento di settoplastica a cui è stato sottoposto il numero 17 juventino è stato eseguito in Croazia.