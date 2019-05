La Juventus è già all'opera per costruire la squadra del futuro indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, Fabio Paratici avrebbe raggiunto un accordo di massima con Sergej Milinkovic Savic. La Juve è sulle tracce del serbo da diverse stagioni e questa estate potrebbe affondare davvero il colpo per averlo.

Perciò in attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico i Campioni d'Italia pensano a rendere il loro centrocampo più forte. Adesso, però, la Juve dovrà contattare la Lazio per trovare un accordo economico per avere il centrocampista classe 95.

Paratici pensa al mercato

La Juve per la prossima stagione vuole rinforzare soprattutto il centrocampo e in questo senso ha già piazzato il primo colpo visto che si è assicurata a parametro zero Aaron Ramsey. Il gallese da alcuni giorni è a Torino e si sta curando dopo l'infortunio accusato con l'Arsenal per essere al top per la prossima annata.

Juventus, Paratici su Milinkovic Savic

Oltre a Ramsey, la Juve potrebbe inserire nel suo organico un altro grande giocatore ovvero Milinkovic Savic. Fabio Paratici ha già mosso i primi passi per arrivare al serbo con il quale avrebbe raggiunto un accordo di massima. Adesso il prossimo passo sarà quello di convincere la Lazio. Lotito è un osso duro e la scorsa estate chiese, per cedere Milinkovic Savic, una cifra superiore ai 100 milioni. Ancora però resta da capire quale sarà quest'anno la richiesta della Lazio.

La Juve comunque sembra intenzionata a fare sul serio e ora non resta che attendere quale sarà la prossima mossa di Paratici per avvicinarsi ulteriormente al centrocampista classe 95.

L'attesa dei tifosi per il nuovo allenatore

I tifosi della Juve sono già proiettati alla prossima stagione e vorrebbero sapere quanto prima il nome del nuovo allenatore. Sul taccuino di Fabio Paratici ci sono diversi tecnici. Secondo alcuni rumors i più accreditati alla sostituzione di Allegri sarebbero Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi.

È una rosa di profili molto ampia e i Campioni d'Italia stanno cercando di capire quale sarà il giusto sostituto del tecnico livornese. Al momento non sembra esserci un favorito anche se nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti con Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Oggi, inoltre si sono scatenate diverse voci intorno a Pep Guardiola che si trovava a Milano. Il tecnico catalano era a Palazzo Parigi, quartier generale della Juve, e perciò in molti si sono chiesti se magari avrà avuto occasione di vedere Fabio Paratici.

La sensazione, però, è che per sapere chi sarà il prossimo allenatore della Juventus bisognerà aspettate ancora qualche giorno o addirittura qualche settimana.