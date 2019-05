Sarebbe pronta una sorta di rivoluzione in casa Juventus. A rivelare questa indiscrezione è Sport Mediaset, che parla di 'acque agitate' alla Continassa, proprio perché alcuni top player hanno evidentemente deluso soprattutto in Champions League. La dirigenza bianconera starebbe lavorando su cessioni pesanti così da poter investire in nuovi acquisti. D'altronde, l'investimento dello scorso anno su Cristiano Ronaldo ha portato la Juventus ad effettuare un esborso economico rilevante che ha bisogno di tempo per essere 'smaltito' sul bilancio.

Sportmediaset: acque agitate alla Juventus, cinque big in uscita, tra questi Pjanic

E' attesa infatti a giugno una perdita di fra i 50 e i 70 milioni di euro che potrebbe essere ammortizzata, appunto, con le cessioni. Secondo Sport Mediaset, tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino ci sono nomi importanti come Mandzukic, Alex Sandro, Douglas Costa, Cuadrado e Pjanic.

Pjanic e Costa, i 'pezzi da novanta'

Come riporta la versione online della testata sportiva del Biscione, sarebbero ben cinque i giocatori in uscita alla Juventus.

Quelli che hanno più mercato attualmente sono Miralem Pjanic e Douglas Costa: per il primo è vivo l'interesse di società come Paris Saint Germain e Real Madrid. Zidane vorrebbe infatti affidare la regia del suo centrocampo al mediano bosniaco, per il quale la Juventus vorrebbe almeno 100 milioni di euro. Anche Douglas Costa ha diverse richieste, su tutte spiccano quelle del Tottenham e del Manchester City: la valutazione della dirigenza bianconera è di circa 60 milioni di euro, si spera inoltre nella convocazione del brasiliano con la selecao di Tite alla prossima Copa America in modo che, in caso di ottime prestazioni in nazionale, possa essere rivalutato il suo valore di mercato.

Alex Sandro, Cuadrado e Mandzukic

Altro giocatore che potrebbe cambiare aria è il terzino Alex Sandro che, dopo un inizio della sua esperienza alla Juventus davvero ideale, quest'anno ha disatteso le aspettative della dirigenza bianconera che potrebbe dunque accettare offerte a partire da 50 milioni di euro. Sorprende invece la possibile partenza di Mario Mandzukic. Sport Mediaset lo mette tra i cedibili nonostante il rinnovo recente, mentre Cuadrado ha il contratto in scadenza nel 2020 ed in caso di mancato rinnovo, è probabile possa fare le valigie.

Il mercato in entrata

Il mercato in entrata della Juventus potrebbe passare inevitabilmente dalle cessioni dei giocatori prima menzionati, potrebbero arrivare almeno due difensori centrali. In tal senso i nomi più gettonati sono quelli di Varane, Hummels, Manolas, De Ligt e Ruben Dias. A centrocampo, soprattutto in caso di cessione di Pjanic, dovrebbe arrivare un top player ed il sogno resta Paul Pogba che potrebbe lasciare il Manchester United.

La probabile cessione di Douglas Costa, invece, potrebbe portare a Torino il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.