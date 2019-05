Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente anche dall'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, in cui la Juventus dovrebbe ufficializzare una perdita finanziaria dai 50 ai 70 milioni di euro. A pesare notevolmente su tutto è stato l'acquisto di Cristiano Ronaldo, che dovrebbe portare beneficio economico alla lunga. Proprio questo potrebbe significare almeno una cessione pesante per la Juventus, appunto per risanare la perdita e poter quindi ritornare ad investire sul mercato.

Marino: 'Allegri vuole Icardi ma la Juve non lo prende'

Ci attendiamo una sorta di rivoluzione sul mercato, con arrivi in tutti i settori, anche in quello avanzato. A parlare di mercato è stato Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, dell'Udinese e dell'Atalanta, che negli studi di Rai Sport ha sottolineato come Allegri allenerebbe molto volentieri Mauro Icardi.

'Allegri allenerebbe Icardi, ma la Juventus non lo vuole'

Secondo Pierpaolo Marino, uno dei giocatori più apprezzati dall'attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri per il settore avanzato è Mauro Icardi.

Pubblicità

La punta argentina dell'Inter sarebbe l'ideale per il gioco del tecnico livornese, e rappresenterebbe un'ottima spalla per Cristiano Ronaldo. Il 'problema' di fondo, secondo l'ex direttore generale, è che la Juventus non vorrebbe investire sulla punta argentina. Il motivo non è tecnico ma di 'visibilità': la notevole esposizione mediatica della moglie e procuratore della punta dell'Inter Wanda Nara non sarebbe gradita dalla proprietà Juventus, da sempre molto attenta ai comportamenti extra calcistici dei suoi giocatori. Di sicuro un personaggio come Icardi, secondo Marino, non sarebbe stato gradito da presidenti e proprietari come Giovanni Agnelli.

Il futuro di Mauro Icardi

Sempre Marino, in merito ad Icardi, ha parlato della possibilità di una sua permanenza all'Inter, ma se dovesse restare, la soluzione migliore per l'Inter è quella di un suo rinnovo, altrimenti rischierebbe un danno economico non indifferente la società di Suning. Nonostante le parole dell'ex direttore generale, ci sarebbe però stato un incontro fra Paratici e Ausilio a Londra in occasione del match di Champions League fra Tottenham ed Ajax.

Pubblicità

Il motivo di tale incontro sarebbe proprio Mauro Icardi, che interessa quindi alla Juventus e per il quale la dirigenza sarebbe pronta ad investire 60 milioni di euro. L'Inter valuta il suo giocatore almeno 80 milioni di euro, quindi affinché il trasferimento possa concretizzarsi, sarà necessaria inevitabilmente una trattativa molto lunga. A riportare tale notizia è stato il noto giornale sportivo 'Corriere di Torino'.