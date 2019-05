Questa mattina la Juventus si è allenata per prepararsi in vista del derby di venerdì. I bianconeri hanno lavorato con grande intensità anche perché contro il Torino vogliono vincere. Massimiliano Allegri per questa sfida sta pensando ad alcune novità di formazione, visto che probabilmente non avrà a disposizione Alex Sandro. Il brasiliano non è al top e dovrebbe essere tenuto a riposo. Dunque il candidato numero uno per sostituirlo è Leonardo Spinazzola. Per quanto riguarda l'attacco, le certezze sono Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino però potrebbe essere spostato anche a centrocampo e a quel punto vicino a CR7 agirebbe Moise Kean.

Ogni dubbio di formazione Massimiliano Allegri lo risolverà nell'allemamento di domani. Giovedì si potrebbero avere delucidazioni sulle condizioni di Paulo Dybala, che magari riuscirà anche recuperare per il derby.

La Juve e il derby

La Juventus domani mattina sarà di nuovo in campo per preparare la sfida contro il Torino. Dopo l'allenamento di giovedì ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, alle ore 14. La Juve poi non dovrebbe andare in ritiro e si ritroverà direttamente nella giornata di venerdì.

Per quanto riguarda la formazione che il tecnico livornese schiererà contro il Torino ci sono ancora alcuni dubbi: 4-3-3 e il 4-4-2? I giocatori certi del posto dovrebbero essere: Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emre Can, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Il tecnico livornese poi dovrà decidere in che zone del campo fare agire questi giocatori e con chi completare il suo undici. Infatti, in caso di 4-4-2, Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado agirebbero a centrocampo con Emre Can e Miralem Pjanic, nel 4-3-3 verranno spostati in attacco.

Con il centrocampo a tre verrebbe inserito nell'undici titolare anche Blaise Matuidi. Per il resto bisognerà capire se in difesa sulla destra ci sarà Joao Cancelo e Mattia De Sciglio. Mentre in attacco, in caso di 4-4-2, al fianco di CR7 agirebbe Moise Kean.

Bonucci festeggia

Preparazione a parte, oggi in casa Juventus si festeggia il compleanno di Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino compie 32 anni e ha ricevuto molti messaggi di auguri. Leonardo Bonucci sul suo profilo Instagram ha condiviso inoltre una foto mentre festeggia il compleanno insieme alla sua amata moglie.