La vittoria dell' Ajax contro il Totthenam di ieri nella semifinale d' andata di Champions League, sono la conferma che i Lancieri di Amsterdam sono la vera e propria rivelazione di questa edizione della Champions League.

I principali quotidiani olandesi, oggi celebrano i "ragazzi terribili" di Erik Ten Hag, e proprio il 49enne tecnico dell' Ajax viene celebrato da tutta la stampa europea. Un allenatore che si ispira alla filosofia di Pep Guardiola, da cui ha potuto rubare tutti i segreti durante la sua esperienza tedesca alla guida delle giovanili del Bayern Monaco, durante gli anni del tecnico catalano alla guida dei bavaresi.

Il gioco dell' Ajax sta facendo impazzire tutti gli appassionati di calcio e tutti gli addetti ai lavori: una delle prime squadre a farne le spese è stata proprio la Juventus di Max Allegri, che è stato letteralmente annichilito dal suo collega olandese durante il doppio confronto nei quarti di finale. L' Ajax è una squadra zeppa di giovani talenti, a partire da Frankie De Jong e Matthijs De Light, passando dai vari Donny Van de Beek, David Neres e Hakim Ziyech. Il primo già acquistato dal Barcellona nel mercato invernale di gennaio per una cifra vicina ai 75 milioni di euro e il secondo che potrebbe fare lo stesso percorso, sono la conferma della bontà del lavoro della società e dello scouting dell' Ajax che non hanno nessun tipo di timore a far esordire in giovanissima età i talenti migliori.

Tornando alla partita di ieri sera, il primo tempo dei Lancieri è stato di rara bellezza, un qualcosa che non è usuale vedere tutti i giorni: una squadra che ha mostrato una condizione fisica perfetta per essere a fine stagione, ma quello che colpisce di più è il gioco che Ten Hag ha dato ai suoi calciatori, un gioco fatto di fraseggi strettissimi ma soprattutto di una velocità di esecuzione veramente eccezionale che ha costretto a far capitolare una squadra forte come il Totthenam di Pochettino.

Il goal di Van De Beek ha messo l' Ajax in una situazione di vantaggio per la partita di ritorno, ma il discorso qualificazione è ancora tutto aperto. La cosa sicura è che tutti sperano che gli olandesi riescano ad arrivare fino in fondo, per continuare a scrivere questa bellissima favola che potrebbe concludersi con una finale contro il Barcellona, una partita che sarebbe in grado di regalare grandissimo spettacolo. L' Ajax vuole continuare a sognare insieme ai suoi tifosi, che sono già pronti, nel caso, ad invadere Madrid e vogliono continuare a spingere i loro beniamini a partire dalla semifinale di ritorno di martedì prossimo, in cui la Johan Cruijff Arena sarà tutta per i "ragazzi terribili di Ten Hag".