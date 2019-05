In casa Inter continua a tenere banco la questione allenatore. Mentre sul campo la squadra nerazzurra questa sera potrebbe ipotecare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League in caso di successo nell'anticipo della trentacinquesima giornata contro l'Udinese, in società potrebbero esserci presto importanti novità sulla scelta della guida tecnica. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, infatti, sarebbe orientato per il cambio affidando la panchina all'ex tecnico del Chelsea, Antonio Conte.

La Gazzetta ipotizza la formazione di Conte all'Inter

E Suning sembra essere quasi convinto nonostante sia soddisfatto del lavoro svolto dall'attuale allenatore, Luciano Spalletti, che ha riportato l'Inter in Champions League dopo più di sette anni di assenza.

L'Inter di Conte

Antonio Conte ha contatti continui con l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta e sembra che tra i due ci sia anche una sorta di accordo verbale con l'ex tecnico del Chelsea che sarebbe pronto a firmare un contratto triennale a oltre otto milioni di euro a stagione.

La Gazzetta dello Sport si è spinta oltre e ha provato ad ipotizzare anche la formazione che Conte andrebbe a schierare l'anno prossimo. In porta conferma per il capitano, Samir Handanovic, anche se l'Inter potrebbe riportare a casa Radu dal Genoa per farlo crescere ulteriormente alle spalle del portiere sloveno. Difesa a tre che sarà formata da Skriniar, De Vrij e Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid.

Sulle fasce ci sarà la conferma a sinistra di Asamoah mentre a destra è vicino Danilo, che potrebbe arrivare dal Manchester City per quindici milioni di euro. Con i Citiziens si potrebbe discutere anche del grande colpo a centrocampo con Ilkay Gundogan che ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e, dunque, potrebbe liberarsi a prezzo di saldo. Conferme per Brozovic e Nainggolan, con Conte che punta molto sull'ex centrocampista della Roma e che avrebbe voluto con sé già quando sedeva sulla panchina del Chelsea.

Altro nome come incursore sulla lista è quello di Lorenzo Pellegrini, che ha una clausola rescissoria da trenta milioni di euro pagabile in due anni proprio alla società giallorossa.

Avvicendamento in attacco

Secondo la Gazzetta dello Sport, poi, sembra segnato anche il destino di Mauro Icardi, che sarebbe ceduto per fare posto ad un grande colpo in quel reparto. Il nome fatto da Conte è quello di Romelu Lukaku, centravanti belga del Manchester United che l'ex ct dell'Italia aveva chiesto perfino quando era alla Juventus.

Il giocatore dei Red Devils completerebbe il tandem d'attacco con Lautaro Martinez, che ha superato a pieni voti il suo primo anno in Italia.