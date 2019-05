Ieri sera la Juventus era in campo per il derby della Mole e Massimiliano Allegri, fra i suoi titolari, aveva schierato Federico Bernardeschi. Mentre il numero 33 juventino era in campo all'Allianz Stadium - come riferisce "La Stampa" - alcuni malviventi tentavano di introdursi nella sua abitazione torinese. Fortunatamente, però, la fidanzata di Federico Bernardeschi è riuscita a mettere in fuga i ladri.

Brutto spavento per Bernardeschi

Ieri sera, mentre Federico Bernardeschi stava giocando con la Juventus il derby della Mole alcuni ladri tentavano di rubare in casa sua.

Juventus, ladri tentano il furto a casa di Bernardeschi.

I malviventi hanno raggiunto l'abitazione sulla collina di Torino del calciatore juventino e hanno tentato di introdursi al suo interno. I ladri, però, sono stati fermati dalla fidanzata di Federico Bernardeschi che quando è rientrata a casa ha trovato la porta blindata completamente divelta. La porta è stata staccata dalla parete e probabilmente è stata manomessa con una spranga di ferro. La compagna di Bernardeschi appena si è accorta del danno ha immediatamente avvertito la polizia e fortunatamente è riuscita a sventare il tentativo di furto.

Le volanti delle forze dell'ordine sono intervenute prontamente sul posto, insieme alla scientifica che ha fatto tutti i rilievi del caso. Dunque per Bernardeschi e la fidanzata c'è stato solo un grande spavento. Nel derby d'andata successe un episodio simile, ma la vittima fu Tomas Rincon del Torino. Al venezuelano, però, andò peggio, perché i ladri riuscirono a prendere diversi trofei, orologi e gioielli e il bottino fu di circa 10 mila euro.

Claudia Schiffer ha assistito al derby della Mole

Il derby della Mole è uno degli eventi sportivi più attesi del panorama calcistico.

Torino vive con grande fermento la stracittadina e la città si spacca letteralmente in due. Questa partita è sempre molto attesa e sugli spalti dell'Allianz Stadium non mancano mai personaggi di spicco. Ieri sera in particolare era presente in tribuna Claudia Schiffer. L'ex modella tedesca ha assistito al derby e ha potuto vedere le prodezze di Cristiano Ronaldo e compagni. Molti tifosi che erano presenti sugli spalti ne hanno approfittato anche per scattarsi un selfie con la bellissima Claudia Schiffer.

L'ex modella è a Torino perché il marito sta girando un film. Non è dato sapersi se al termine della partita Claudia Schiffer abbia potuto salutare i giocatori della Juventus. La modella icona degli anni novanta ha raggiunto Torino proprio nel pomeriggio di ieri, dopo essere stata a Parigi per partecipare al compleanno di Donatella Versace, appena giunta nel capoluogo torinese la bella tedesca si è recata proprio all'Allianz Stadium per assistere al derby.