Nell'Ajax dei giovani sta evidentemente spiccando la classe di De Ligt, il centrale difensivo olandese è uno dei giocatori più apprezzati a livello europeo e come tale ha diverse richieste di mercato. Finché la sua squadra sarà impegnata in Champions League, difficilmente avremo novità eventuali sul suo trasferimento, ma il suo agente sportivo starebbe lavorando intensamente per cercare di trovare una squadra che sappia valorizzare al massimo le sue potenzialità e che evidentemente possa contribuire a fargli vincere numerosi trofei. Secondo il noto giornale spagnolo 'Mundo Deportivo', Mino Raiola, agente del giocatore, starebbe studiando diverse offerte per De Ligt: fino a qualche giorno fa la destinazione più probabile sembrava Barcellona, anche per il fatto che De Jong, suo compagno all'Ajax e grande amico del centrale difensivo, è già stato ufficializzato alla società catalana. Ma Raiola, secondo il noto giornale, starebbe spingendo il giocatore a valutare altre squadre, fra queste anche la Juventus.

Dalla Spagna, Raiola porta De Ligt alla Juve (RUMORS)

Juventus possibile destinazione di De Ligt

Secondo il 'Mundo Deportivo', l'agente Mino Raiola starebbe suggerendo al 'suo' De Ligt di valutare altre destinazioni rispetto al Barcellona: secondo l'agente infatti sarebbero altri i campionati che valorizzerebbero le qualità difensive del giocatore olandese, nello specifico preferirebbe per lui la Juventus, o eventualmente Manchester United e Bayern Monaco. Altri addetti ai lavori si sono 'schierati' con le dichiarazioni di Raiola, ritenendo che il campionato italiano per i difensori è una 'scuola' ideale per crescere e diventare un giocatore di livello mondiale. A proposito della Juventus, la dirigenza bianconera potrebbe investire su ben due difensori centrali, ed uno di questi potrebbe essere poprio De Ligt.

Il mercato della Juventus

Oltre a De Ligt, la dirigenza bianconera starebbe studiando anche altri giocatori: Varane, Hummels, Manolas, Romero e Ruben Dias piacciono moltissimo alla Juventus, e a proposito del centrale difensivo argentino, arrivano conferme da parte del presidente del Genoa Preziosi riguardo al suo possibile trasferimento a Torino. Rinforzi dovrebbero arrivare anche a centrocampo e nel settore avanzato: nella mediana il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United mentre nel settore avanzato molto dipenderà anche dalle cessioni.

La partenza più probabile sembrerebbe quella di Douglas Costa, che ha molto mercato soprattutto in Inghilterra (piace a Tottenham e Manchester City). Come sostituto potrebbe arrivare il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.