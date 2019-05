L'Inter sta già lavorando per cercare di rinforzare nel miglior modo possibile la rosa per la prossima stagione. I nerazzurri non vogliono commettere gli errori di questa stagione e cercano quel salto di qualità per ridurre il gap dalla Juventus che in Italia domina incontrastata da otto anni. Il reparto che ha mostrato maggiori carenze quest'anno è sicuramente il centrocampo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico. Inoltre, chi doveva fare la differenza come Radja Nainggolan, ha avuto più di qualche problema, sia fisico che caratteriale.

Inter, Barella sempre nel mirino.

Il Ninja solo da qualche settimana sembra essere tornato sui livelli ammirati a Roma. Proprio per questo i nerazzurri cercheranno di puntellare quel reparto e uno dei rinforzi potrebbe essere Nicolò Barella.

Barella vuole l'Inter

Uno dei rinforzi dell'Inter per la prossima stagione potrebbe essere Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è stato al centro dei rumors di mercato nella scorsa sessione invernale di Calciomercato ma sia Napoli che Chelsea non sono riuscite a convincerlo a lasciare la Sardegna con qualche mese di anticipo.

Ora i rossoblu hanno praticamente raggiunto la salvezza e dunque si può pianificare il futuro, sia del club che del loro gioiello. Il classe 1997 non ha mai nascosto la propria simpatia per i colori nerazzurri e questo potrebbe facilitare una eventuale trattativa la prossima estate.

In quest'anno Barella ha confermato di essere uno dei migliori talenti emergenti italiani in circolazione. Il classe 1997 ha conquistato anche la Nazionale italiana, con il commissario tecnico Roberto Mancini che sembra già non poterne più fare a meno schierandolo nel suo centrocampo a tre insieme a Verratti e Jorginho.

La concorrenza è forte ma l'Inter sembra essere avanti anche per i buoni rapporti che ci sono con la dirigenza del Cagliari, in particolar modo con il presidente, Tommaso Giulini.

La trattativa

Inter e Cagliari hanno avuto più di qualche contatto in questi giorni per discutere del futuro di Nicolò Barellla. I sardi non sono intenzionati a svendere il proprio gioiello, anche se vorrebbero assecondare la sua volontà di fare il grande salto nel calcio che conta.

La valutazione del centrocampista si aggira intorno ai cinquanta milioni di euro, ma i sardi hanno aperto all'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. Un nome che potrebbe interessare è quello del regista della Primavera nerazzurra, Marco Pompetti, classe 2000. Il baby gioiello, comunque, potrebbe non essere l'unico nome coinvolto visto che piace molto Andrea Pinamonti, messosi in luce con la maglia del Frosinone quest'anno. L'attaccante tornerà alla base in estate e potrebbe entrare nell'affare, con i nerazzurri che, però, sono pronti a riservarsi un diritto di recompra.