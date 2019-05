Dopo il derby di venerdì, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere alcuni giorni di riposo ai suoi ragazzi. In particolare la Juventus riposerà fino a mercoledì giorno in cui la squadra tornerà alla Continassa per svolgere un allenamento pomeridiano. Visto i quattro giorni di vacanza, molti dei giocatori juventini hanno deciso di lasciare godersi un po' di relax con le rispettive famiglie. Alcuni bianconeri sono rimasti a Torino, mentre altri hanno scelto di fare un piccolo viaggio. Fra coloro che hanno lasciato l'Italia c'è Paulo Dybala che è volato a Londra.

Juventus, Paulo Dybala è a Londra

Dybala relax con la sua Oriana

Paulo Dybala, ieri, ha lasciato Torino per volare alla volta di Londra. Infatti, il numero 10 juventino ha scelto di trascorrere questi giorni in Inghilterra insieme alla sua fidanzata Oriana Sabatini. Dybala e la bella compagna hanno deciso di condividere alcuni scatti della loro vacanza nelle loro Instagram Stories.

Bonucci è rimasto Torino

Per i giocatori della Juve questi sono giorni di riposo e nella quale possono trascorrere un po' di tempo con le rispettive famiglie.

Molti dei bianconeri hanno scelto di restare a Torino, in particolare Leonardo Bonucci ha scelto di non lasciare il capoluogo piemontese. Il numero 19 juventino è stato inforcato per le vie della città sabauda dai tifosi juventini che gli hanno anche chiesto alcuni selfie. Anche Mattia Perin è a Torino visto che deve recuperare dal problema alla spalla. Il numero 22 juventino ha terminato in anticipo la sua stagione e rientrerà dopo le vacanze estive.

Cuadrado non riposa

Questa mattina, Juan Cuadrado ha fatto sapere a tutti i suoi tifosi che nonostante sia in vacanza non ha voluto smettere di lavorare. Il colombiano, infatti, insieme alla moglie Melissa e ad alcuni amici ha lavorato in palestra. Cuadrado ha condiviso lo scatto che lo ritrae mentre fa ginnastica nelle Instagram Stories.

Grosso spavento per Bernardeschi

Chi invece sta vivendo giorni un po' complicati è Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino venerdì sera si è preso un bello spavento, visto che mentre era in campo nel derby alcuni ladri cercavano di introdursi in casa sua.

I malviventi hanno raggiunto l'abitazione in collina del giocatore della Juve e hanno divelto la porta blindata probabilmente con una spranga. La fidanzata di Bernardeschi, però, è rientrata a casa e si accorta subito che c'era qualcosa che non andava. La donna ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. La polizia è intervenuta tempestivamente, insieme alla scientifica che ha fatto tutti i rilievi del caso. Fortunatamente sembra che i ladri non abbiano portato via niente dall'abitazione del calciatore juventino.

Dunque per Bernardeschi e la fidanzata c'è stato solo un grosso spavento che per fortuna non ha lasciato grandi conseguenze.