La Juventus, in estate, cercherà di rendere più forte il suo centrocampo. I Campioni d'Italia stanno valutando diversi profili e i nomi sono tutti di altissimo livello. I sogni sembrano essere Sergej Milinkovic Savic e Paul Pogba, oltre a loro nella lista della Juve figurerebbero anche i nomi di Adrien Rabiot e Isco.

Arrivare però ad un profilo come quello di Pogba non è facile visto che tra cartellino e ingaggio l'esborso economico sarebbe molto grande. Il francese sembra in uscita dal Manchester United, anche perché il club inglese punta ad abbassare il monte ingaggi. Dunque questo potrebbe essere un assist per la Juve che vorrebbe riportare a Torino Paul Pogba. I bianconeri stanno cercando di trovare la giusta strategia per arrivare al centrocampista francese.

Juventus, si penserebbe sempre a Pogba

La Juve pensa sempre a Pogba

La Juve, in questi giorni, è al lavoro per cercare il nuovo allenatore, ma la dirigenza sta pensando anche al mercato e in particolare vorrebbe un rinforzo importante da inserire a centrocampo. I nomi che più intrigano Paratici sono quelli di Paul Pogba e Sergej Milinkovic Savic. Il francese, in particolare, potrebbe essere in uscita da Manchester poiché lo United vorrebbe abbassare il suo monte ingaggi. Per questo motivo la Juve sta cercando di trovare la giusta strategia per arrivare al francese.

Paratici starebbe pensando di inserire nella trattativa due giocatori. Le contropartite scelte dalla Juve potrebbero essere Paulo Dybala e Alex Sandro. Di certo quando arriverà il nuovo allenatore se ne saprà qualcosa in più. Infatti, se il nuovo tecnico non riterrà incedibili l'argentino e il brasiliano allora potrebbe magari aprirsi il giusto spiraglio per arrivare a Pogba.

Paratici al lavoro per il nuovo allenatore

In questi giorni la Juve sta lavorando intensamente per trovare il degno sostituto di Massimiliano Allegri.

I Campioni d'Italia stanno sondando diverse piste e i nomi sono di tutto rispetto. Per molti media il favorito sembra essere Maurizio Sarri, ma non sarebbero tramontate nemmeno le opzioni Pep Guardiola e Mauricio Pochettino. Probabilmente prima di sapere chi sarà il nuovo allenatore i tifosi della Juve dovranno aspettare ancora un po'. Infatti, sembra che la dirigenza voglia aspettare che si concludano tutti gli impegni dei club. L'ultimo appuntamento sarà sabato 1º giugno ovvero la finale di Champions League.

Perciò forse dalla prossima settimana in avanti si saprà qualcosa in più. Intanto nelle prossime ore dovrebbe esserci l'incontro tra Ramadani agente di Sarri e il Chelsea. In questa chiacchierata le parti capiranno se proseguire insieme oppure se si separeranno. I blues per sostituire il tecnico toscano starebbero pensando a Lampard.