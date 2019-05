Questa mattina l'Inter ha ufficializzato l'esonero di Luciano Spalletti con un comunicato ufficiale apparso sui profili social e sul sito della società nerazzurra. Al suo posto arriverà Antonio Conte che da due giorni è già a Milano e ieri è stato fotografato insieme ai membri dell'ufficio stampa del club meneghino.

L'ex allenatore del Chelsea andrà a firmare un contratto triennale a oltre nove milioni di euro a stagione. Decisivo il pressing dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che sin dal suo insediamento ha premuto per puntare sul tecnico con il quale ha già lavorato ai tempi della Juventus, nel biennio tra il 2011 e il 2013, e ha dato inizio al dominio bianconero in Italia.

La prima mossa di Conte

In casa Inter comincia a delinearsi la strategia da attuare nella prossima sessione di Calciomercato.

Inter, Conte avrebbe deciso: la prima mossa sarebbe il no a Icardi.

Antonio Conte è in costante contatto con i dirigenti della società nerazzurra, su tutti Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Con loro due e con il presidente Steven Zhang presenzierà anche alla finale di Champions League di sabato tra Tottenham e Liverpool al Wanda Metropolitano di Madrid.

Conte avrebbe fatto già la prima mossa da allenatore dell'Inter, bocciando definitivamente Mauro Icardi. L'ex tecnico del Chelsea infatti ha fatto sapere di non voler puntare sul centravanti argentino in vista della prossima stagione.

Maurito ha vissuto un'annata particolare e negativa, visti i soli undici gol messi a segno in Serie A, di cui quasi la metà su calcio di rigore. L'allenatore pugliese però non avrebbe bocciato l'ex capitano per motivi tecnici, apprezzando le sue qualità messe in mostra in Champions League con quattro reti in sei partite. Il punto riguarda i valori morali, visto che per Conte viene sempre prima la squadra del singolo. Il gruppo prima di tutto, la coesione è fondamentale e in questa stagione qualcosa si è rotto con Maurito all'interno dello spogliatoio nerazzurro. Con l'ex ct dell'Italia niente pose sui social e attacchi velati alla società in trasmissioni televisive.

Il possibile sostituto

Con la partenza di Icardi sarà necessario individuare un sostituto. E l'erede dell'argentino sarebbe stato trovato in Romelu Lukaku. L'Inter ha fatto già la prima offerta al Manchester United: trenta milioni di euro più il cartellino di Ivan Perisic. I Red Devils chiedono quaranta milioni, ma il centravanti belga spinge per trasferirsi in Italia e questo potrebbe favorire la buona riuscita dell'affare. Lukaku che piace molto a Conte da tempo, con il tecnico che lo aveva chiesto sia quando era sulla panchina del Chelsea, sia alla Juventus.