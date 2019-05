Il mercato della Juve entrerà nel vivo nelle prossime settimane, e tante sono le trattative che potrebbero svilupparsi per rinnovare l'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Non si placano ad esempio i rumors che accostano i campioni d'Italia a Mauro Icardi e Federico Chiesa, così come continuano a circolare le voci su un possibile addio di Dybala.

Sulla lista dei cedibili c'è Douglas Costa, mentre risultano in bilico le posizioni di Cuadrado e Mandzukic.

Mercato Juve, le trattative in attacco: Icardi e Dybala i nomi caldi.

Invece, per quanto riguarda Kean, molto dipenderà dal rinnovo del contratto. Ad oggi, dunque, l'unico certo della permanenza in bianconero è Cristiano Ronaldo.

Mercato Juve: Icardi e Chiesa sull'agenda di Paratici

Icardi alla Juve nella prossima stagione non sembra affatto un'idea campata per aria. Il bomber argentino è un pupillo di Paratici che già l'anno scorso avrebbe voluto portarlo in bianconero. Rispetto a dodici mesi fa le cose sono cambiate: i rapporti fra l'Inter e il centravanti sudamericano sono ai minimi termini, e l'ipotesi cessione è da prendere in considerazione soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di Marotta che vanno verso la conferma di Spalletti sulla panchina nerazzurra.

La Juventus potrebbe avere le carte giuste per provare almeno ad intavolare una trattativa: l'Inter non chiederebbe meno di 80 milioni per lasciare partire Icardi, mentre i bianconeri non vorrebbero salire sopra i 60. Nell'affare potrebbe rientrare anche Dybala, anche se quest'ultimo avrebbe già fatto sapere di non essere molto convinto di un eventuale approdo nel club di Zhang. Invece Kean pare piaccia molto ai dirigenti interisti, ma i vertici della "Vecchia Signora" sarebbero intenzionati a blindare il "golden boy".

In entrata, l'altro grande obiettivo di Paratici sarebbe Federico Chiesa della Fiorentina. La Juve, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe fatto sapere ai viola di essere pronta a mettere sul piatto circa 70 milioni di euro più il cartellino di Orsolini. Al momento non sarebbe arrivata alcuna risposta dalla società gigliata, che forse attende le mosse degli altri club interessati al giocatore, a partire dal Bayern Monaco.

Sulla lista dei probabili acquisti sarebbero presenti anche i giovani talenti Joao Felix del Benfica (sul quale però ci sarebbe già una folta e agguerrita concorrenza), e il 19enne Sessegnon del Fulham, il quale però almeno per ora gradirebbe restare in Inghilterra.

Calciomercato Juventus: il futuro di Dybala e degli altri attaccanti

Ovviamente, prima di mettere a segno due eventuali colpi in entrata, il club di Agnelli dovrebbe dare il via a due cessioni eccellenti. Di conseguenza, il mercato della Juve in attacco sembra destinato a muoversi anche in uscita. La cessione più probabile al momento è quella di Douglas Costa, seguito soprattutto da Inter e Tottenham. I bianconeri gradirebbero intascare 50 milioni dalla cessione del cartellino del brasiliano per rientrare dei 46 spesi per portarlo a Torino.

Nebuloso il futuro di Dybala che nicchia sull'ipotesi Inter ma, al contempo, non sarebbe nemmeno così sicuro di restare alla Juventus. I dirigenti, da Nedved a Paratici, hanno più volte ribadito l'intenzione della società di confermarlo, ma la stagione al di sotto delle aspettative e una collocazione tattica difficile nell'attuale sistema di gioco di Allegri potrebbero aprire le porte ad un addio. Attualmente si tratta di una vicenda ancora in divenire, anche se i campioni d'Italia avrebbero già fatto sapere alle pretendenti che per meno di 100 milioni Dybala non si muove: Atletico Madrid, Bayern Monaco e tutte le altre squadre interessate sono avvisate.

Tutto da definire anche il destino di Mandzukic e Cuadrado che per il momento dovrebbero rimanere nell'organico bianconero. Il centravanti croato ha appena rinnovato il contratto, ma l'esplosione di Kean - sul cui rinnovo s'inizierà a ragionare nei prossimi giorni con buone probabilità di trovare un accordo - e l'interesse per Icardi potrebbero chiudere le porte al vicecampione del mondo. Dunque, se davvero a Torino dovesse arrivare un'altra prima punta, non si esclude che dalla Cina possa giungere qualche offerta da sogno per Mandzukic.

Discorso diverso per Cuadrado: il suo recupero dall'infortunio è ormai stato completato, e Allegri punta a tenerselo stretto per la sua duttilità. Per adesso non è in vendita ma il mercato è lungo, e se qualcuno si dovesse presentare con un'offerta da almeno 25 milioni di euro allora lo scenario potrebbe cambiare.

Chiudiamo con Cristiano Ronaldo: il campione portoghese è sicuro di restare alla Juventus anche per il prossimo anno, nonostante dall'estero ogni tanto continuino ad emergere voci su un eventuale addio anticipato che in questa fase sembra altamente improbabile.

La tentazione Icardi, Chiesa nel mirino, il tormentone Dybala, la cessione di Douglas Costa e molto altro: il mercato della Juve in attacco promette fuochi d'artificio per la prossima estate.