La Juventus ha intenzione di sistemare il centrocampo che si è rivelato uno dei punti dolenti della squadra, anche perché manca di un mediano fisico. Il sogno dei dirigenti della Continassa è riprendersi Paul Pogba che non è mai uscito dai radar dei bianconeri, tanto che a dicembre (quando il centrocampista era ai ferri corti con Mourinho) sono stati fatti tentativi concreti per accaparrarselo, poi però l'esonero dello Special One ha fatto saltare tutto.

Paul Labile Pogba (foto: bbc.co.uk)

L'approdo sulla panchina del Manchester United di Solskjær non ha sortito gli effetti desiderati perché la squadra con il pareggio di ieri contro il già retrocesso Huddersfield, si è 'giocata' la Champions League, per cui ci sarà sicuramente un'emorragia di prezzi pregiati. Oltre a Pogba potrebbero lasciare i Reds Devils anche Lukaku, Martial, Rashford e De Gea.

La cessione di Pjanic viatico per il Pogba bis

Il prezzo del campione del mondo di Russia 2018 è stato fissato a 150 milioni di euro, cifra destinata a deprezzarsi a causa degli insuccessi sportivi, ma che comunque rimarrà alquanto sostanziosa.

La dirigenza della Continassa pur di riprendersi il gigante di Lagny-sur-Marne, sarebbe pronta a sacrificare Miralem Pjanic, il quale in un'intervista a Canal+ sembra alquanto propenso a lasciare Torino e ad accettare il trasferimento al Paris Saint Germain, club che lo corteggia da tempo: "Tutti vorrebbero andarci, da otto anni sono in Italia e nel calcio non si sa cosa può succedere. Serve però che tutti siano d'accordo nel cambiare squadra", queste le parole del bosniaco che non chiudono la porta a nessuno. Anche Tuttosport ha recentemente ipotizzato la partenza di Pjanic e il possibile arrivo di Pogba.

Restyling a centrocampo

In attesa del summit chiarificatore tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, la Vecchia Signora sta programmando quella che sarà la nuova "terra di mezzo": Sami Khedira dovrebbe essere fuori e al suo posto ci sarà Aaron Ramsey che ieri ha salutato l'Arsenal dopo undici anni di militanza. Assodato che l'obiettivo prioritario bianconero rimane Pogba, per arrivare a lui bisognerà sostenere un'ingente esborso e inoltre si dovrà lottare con il Real Madrid, il cui allenatore Zinedine Zidane stravede per il connazionale ed è per questo motivo che si seguono delle alternative, tra queste spicca il nome di Kante del Chelsea.

I blues hanno conquistato l'accesso alla Champions League, ma qualora rimanesse Sarri, molti cambierebbero aria e tra questi potrebbe esserci anche il transalpino. Oltre a sistemare la mediana, Madama è fortemente determinata ad accaparrarsi Federico Chiesa, l'attaccante della Fiorentina per il quale Paratici stravede, nonostante la valutazione monstre del suo cartellino. I viola vorrebbero trattenerlo, ma sarà complicato perché non ha rinnovato il contratto, infatti il figlio d'arte vuole un top club per fare il salto di qualità e la Juve in tal senso sarebbe favorita rispetto alla concorrenza europea perché il diretto interessato vorrebbe rimanere in Italia.