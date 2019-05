La Champions League volge oramai verso la finale, in programma il prossimo 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid, con le due sole partite delle semifinali di ritorno ancora a dividere le migliori quattro dall’appuntamento che decreterà la nuova regina d’Europa. Una tra Liverpool o più probabilmente Barcellona (dopo il netto 3-0 dell’andata), mentre l’altra uscirà dalla vincente della sfida alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam tra l’Ajax e il Tottenham, un confronto che ripartirà dal vantaggio di 1-0 per i Lancieri grazie al prezioso gol realizzato una settimana prima a Londra da van de Beek.

Champions League - Ajax-Tottenham in diretta tv su Rai 1 mercoledì 8 maggio

Ajax dunque sorprendentemente vicina alla settima finale della sua storia, 23 anni dopo l’ultima (quando perse contro la Juventus a Roma), ma il Tottenham vorrà ribaltare la situazione per raggiungere quella che sarebbe invece la sua prima storica finale di Champions.

Ajax-Tottenham, mercoledì 8 maggio alle ore 21, sarà visibile in chiaro con la diretta televisiva su Rai 1 e, sempre in modo gratuito, potrà inoltre essere seguita in diretta streaming su Rai Play. La partita sarà ovviamente live anche su Sky (canale Sky Sport; streaming Sky Go) per gli abbonati alla piattaforma.

Ajax in corsa per il ‘triplete’

Vicini all’impresa di riportare il club di Amsterdam in finale di Coppa dei Campioni, i talentuosi ragazzi di Erik ten Hag mercoledì notte potrebbero diventare l'unica squadra nella storia della Champions ad aver raggiunto la finale iniziando il percorso da tre turni di qualificazioni (l’estate passata contro Sturm Graz, Standard Liegi e Dinamo Kiev). Superata poi la fase a gironi da seconda e da imbattuta nel gruppo che ha visto primeggiare il Bayern, nella fase decisiva vittime illustri dell’Ajax sono state il Real Madrid campione d’Europa da tre edizioni di fila e la Juventus campione d'Italia per l’ottava volta consecutiva.

Gli Spurs sono invece giunti in semifinale dopo aver eliminato Borussia Dortmund e Manchester City nella fase ad eliminazione diretta.

In lotta con il PSV per aggiudicarsi l’Eredivisie, a due turni dalla conclusione del campionato le due squadre hanno gli stessi punti ma l’Ajax è in vantaggio per differenza reti, Van de Beek e soci intanto si sono appena aggiudicati la Coppa d’Olanda travolgendo per 4-0 il Willem, pertanto rimanendo in corsa addirittura per il ‘triplete’.

Mentre gli Spurs sono reduci dalla sconfitta contro il Bournemouth (1-0) e ora, scavalcati dal Chelsea al terzo posto, nelle ultime due giornate di Premier League dovranno difendere la quarta piazza, che vale la prossima Champions, dagli assalti di Arsenal e Manchester United.

Le probabili formazioni alla Johan Cruyff Arena

I Lancieri dovrebbero essere al gran completo, mentre Pochettino sarà ancora privo del leader della squadra Harry Kane (oltre ai soliti Aurier e Lamela); in compenso tornerà il coreano Heung-min Son dopo il turno di squalifica scontato nel match dell’andata.

A seguire le probabili formazioni:

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, Blind, de Ligt, Tagliafico; de Jong, Schone, Van de Beek; Neres, Tadic, Ziyech. All.: ten Hag.

Tottenham (3-4-3): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Wanyama, Eriksen, Rose; Alli, Llorente, Son. All.: Pochettino.

I precedenti - Prima del confronto dell’andata Ajax e Tottenham si erano incrociate solo nel lontano 1981 per i sedicesimi di Coppa delle Coppe. La formazione inglese allora si impose in entrambe le sfide, in particolare vincendo per 3-1 ad Amsterdam, un risultato che se replicato in questo caso permetterebbe agli Spurs di accedere alla finale.