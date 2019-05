Un'altra mini rivoluzione è in corso al Milan. Leonardo lascerà il club dopo l'ultima partita della stagione di Serie A contro la Spal e dovrebbe essere sostituito dal Luis Campos del Lille, che secondo quanto riferito avrebbe già accettato e definito i termini con l'amministratore delegato del club Ivan Gazidis.

Nel frattempo, per quanto riguarda la posizione dell'allenatore dei rossoneri per la prossima stagione, le possibilità che Gattuso rimanga sembrano in aumento, tuttavia c'è ancora una grande possibilità che verrà sostituito a fine della stagione e c'è un nuovo nome all'orizzonte come potenziale candidato: Roberto De Zerbi. L'allenatore del Sassuolo ha impressionato i dirigenti milanesi con il suo approccio offensivo, secondo ‘’Sport Mediaset’’, ed è finito sul radar del club ora che il suo trasferimento alla Lazio non è più certo.

Milan: spunta l'ipotesi De Zerbi per la panchina, mentre Cuadrado è un obiettivo (RUMORS)

De Zerbi potrebbe avere molto da dire non solo come potenziale allenatore del Milan, ma anche per quanto riguarda il futuro del club, visto che il suo Sassuolo affronterà l'Atalanta domenica e potrebbe dare una mano ai rossoneri nella corsa per la Champions League in caso di un risultato positivo.

Calciomercato Milan, si cercano rinforzi: obiettivo Cuadrado

Il futuro di Juan Cuadrado alla Juventus è in bilico. Dopo la partenza di Massimiliano Allegri, il colombiano sta aspettando di capire il suo futuro, in quanto vi è una concreta possibilità che il giocatore versatile lascerà lo Stadio Allianz.

Lo stesso Cuadrado ha manifestato il suo desiderio di rimanere, ma tutto è nelle mani del club, che non ha ancora materializzato un rinnovo del contratto per lui, con l'attuale accordo che scade nel giugno 2020. L'accordo potrebbe essere prorogato per un breve periodo, l'alternativa è vendere il giocatore a titolo definitivo già quest'estate, uno scenario che sta prendendo sempre più piede. Sono continui i contatti con molti club europei: Cuadrado sa giocare come terzino, ala o anche attaccante se necessario.

Tra qualche giorno compirà 31 anni e potrebbe rappresentare un'opportunità a condizioni economiche vantaggiose vista la vicina scadenza del suo contratto. Se la Juventus dovesse dare il via libera alla vendita, potrebbero sorgere diverse opportunità. Un trasferimento all'estero sembra più probabile che in Italia, ma le voci sull'interesse del Milan, non sembrano essere da sottovalutare, visto che il colombiano potrebbe essere incluso nella maxi-operazione tra i club che comprende Bonucci, Caldara e Higuain.

Milan, offerto un difensore del Santos

Al Milan è stato offerto il difensore del Santos, Gustavo Henrique che si avvicina alla fine del suo contratto con la squadra brasiliana.

I rossoneri sono sul mercato alla ricerca di rinforzi difensivi a basso costo con la probabile partenza di Cristian Zapata e Ignazio Abate quest'estate. Secondo Calciomercato.com l'agente Fernando Cesar ha proposto il suo assistito Henrique che potrebbe arrivare per 3 milioni di euro visto che il suo contratto è in scadenza la prossima stagione.