Una delle notizie più battute dai giornali in questi giorni è la permanenza o meno di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Nonostante le dichiarazioni rilasciate da Agnelli nel post partita di Juventus-Ajax (in cui il presidente ha confermato la panchina del tecnico livornese nella prossima stagione) e quelle di Allegri nel programma televisivo 'Che Tempo Che Fa', vi è ancora chi avanza dei dubbi sul futuro della panchina bianconera. Ad alimentarli è il noto giornalista sportivo Enzo Bucchioni, che in un lungo editoriale su Tuttomercatoweb.com, ha sottolineato come il tanto atteso incontro fra Agnelli ed Allegri non sia ancora arrivato.

Bucchioni: Allegri aspetta incontro, ma Agnelli non lo chiama, mossa a sorpresa della Juve

Secondo il giornalista, doveva esserci appena dopo il primo maggio, ma questa attesa da parte del presidente della Juventus nasconderebbe alcuni 'dubbi' di Agnelli sul futuro della guida tecnica della sua Juventus.

Bucchioni conferma i dubbi di Agnelli su Allegri

Secondo Enzo Bucchioni, il motivo per cui Agnelli non avrebbe ancora invitato Allegri a un incontro per programmare la prossima stagione sarebbe riscontrabile dal fatto che il presidente della Juventus nutrirebbe dei dubbi se affidarsi o meno al tecnico livornese.

Pubblicità

In base alle ipotesi del giornalista toscano il presidente Agnelli infatti "sta cercando di capire se serve ancora un allenatore-gestore o se è arrivato il momento di affidarsi a un tecnico che ama un calcio più moderno e coraggioso", stile Guardiola. A proposito del tecnico spagnolo, secondo Bucchioni, per la Juventus è un allenatore 'irraggiungibile' per il suo ingaggio notevole ma anche perché è un tecnico che pretende molto anche come investimenti sul mercato.

Qualora non venisse confermato Allegri, potrebbe esserci anche il ritorno di Conte, anche lui in attesa di decidere, con la Roma che vorrebbe affidargli la panchina. Secondo alcune indiscrezioni, il tecnico leccese gradirebbe un ritorno alla Juventus anche per motivi familiari, in quanto la famiglia, dopo l'addio di Conte al Chelsea, è ritornata a vivere a Torino. Secondo Bucchioni però potrebbe spuntare anche "un nome a sorpresa del quale fino ad oggi non si è parlato".

Pubblicità

Il mercato della Juventus

L'attesa per la conferma o meno di Allegri sarà importante anche dal punto di vista del mercato: arrivi e partenze saranno infatti avallati dalla dirigenza bianconera in base anche al parere dell'allenatore, ma di certo ci saranno alcune cessioni pesanti anche per motivi economici. Il bilancio atteso a fine giugno dovrebbe ufficializzare una perdita finanziaria per la Juventus fra i 50 e i 70 milioni di euro, questo potrebbe portare la dirigenza bianconera a cedere almeno un top player, così che poi ci sarà la possibilità di investire tranquillamente sul mercato.