Dalla Spagna, Don Balon: Ronaldo avrebbe chiesto tre colpi alla Juve, tra questi Marcelo

La Juventus sarebbe pronta a lavorare per allestire una squadra in grado di competere soprattutto in Champions League. La disfatta europea contro l'Ajax ha messo in evidenza alcuni limiti tecnici dei bianconeri, che necessiterebbero di innesti in tutti i settori. L'arrivo di Cristiano Ronaldo, oltre ad incrementare la qualità della rosa bianconera, ha portati dei benefici economici ed anche di visibilità ai bianconeri: tanti giocatori infatti gradirebbero giocare nella Juventus proprio per giocare con il portoghese, inoltre il suo parere tecnico su alcuni acquisti da parte dei bianconeri sarebbe molto considerato dalla dirigenza.

Secondo Don Balon, infatti, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla Juventus tre possibili colpi di mercato, tali arrivi secondo il portoghese, incrementerebbero la qualità della rosa bianconera.

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla dirigenza bianconera di acquistare tre giocatori, due ex compagni al Real Madrid ed un giocatore del Benfica: parliamo del portiere costaricano Keylor Navas, il terzino sinistro brasiliano Marcelo e l'attaccante Joao Felix.

Per quanto riguarda il portiere, è nota l'amicizia con Cristiano Ronaldo, e l'importanza del costaricano nelle vittorie delle Champions League del Real Madrid è stata evidente. Altro giocatore, grande amico del portoghese, è sicuramente Marcelo: il terzino sinistro brasiliano sarebbe davvero un grande acquisto per la Juventus, porterebbe qualità ed esperienza alla rosa bianconera. In tal caso, sarebbe ovviamente più che probabile la cessione di Alex Sandro, che piace molto al Paris Saint Germain.

Infine Joao Felix, gestito anche lui come Cristiano Ronaldo dall'agente sportivo Jorge Mendes, potrebbe essere quel rinforzo ideale per incrementare la qualità nel settore avanzato. Il giocatore del Benfica è valutato 120 milioni di euro, che è poi il prezzo della sua clausola rescissoria, ma si potrebbe trovare un'intesa con un anticipo ed una rateizzazione dell'acquisto, molti simile alla trattativa di qualche anno fa fra Benfica e Bayern Monaco per il trasferimento di Renato Sanches in Germania.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di arrivi e della possibile cessione di Alex Sandro, ma non sarebbe l'unico a rischio trasferimento dalla Juventus: Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic e Dybala potrebbero lasciare Torino, ma molto dipenderà dall'incontro che ci sarà settimana prossima fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. In caso di permanenza del tecnico livornese, molti di questi potrebbero lasciare la società bianconera.