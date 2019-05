Per Sara Carbonero e suo marito Ikar Casillas non è un periodo semplice. Le difficoltà per la giornalista ed il portiere, infatti, sembrano essere all'ordine del giorno. La Carbonero è stata operata per un tumore maligno alle ovaie ed è stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram con queste parole "Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo. Questa volta è toccato a me con quella parola di sei lettere che ancora faccio fatica a scrivere". Parole che hanno destato non poca preoccupazione per i fan della giornalista sportiva che a 35 anni ha scoperto di avere il cancro durante una normale visita di controllo. Tutto questo dopo il grande spavento per l'infarto che aveva colpito il marito.

Il tumore è stato asportato

Fortunatamente è andato tutto per il meglio, ma come ha dichiarato lei stessa, adesso c'è un lungo percorso di lotta e trattamenti da effettuare. Il male è stato fermato in tempo e la tempestività dell'operazione è stata fondamentale per la buona riuscita di questa brutta avventura. Ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto, ma soprattutto i medici.

Lo spavento della coppia dopo l'infarto di Casillas

La coppia sta affrontando un periodo pieno di difficoltà.

Poche settimane fa, infatti, il primo maggio scorso, Iker Casillas aveva avuto un infarto durante una normale seduta d'allenamento. Anche in quell'occasione è andato tutto per il meglio: il portiere del Porto, ex Real Madrid, campione del mondo e due volte campione europeo con la nazionale spagnola, è stato ricoverato prontamente e si è scoperto che il problema era un'occlusione all'arteria coronarica destra. Dopo una procedura d'urgenza il calciatore è stato dichiarato fuori pericolo.

Sara Carbonera e Iker Casillas sono sposati dal 2016 e hanno due figli: Martin e Lucas. La loro relazione, però, risale a qualche anno prima, al 2010. Pare che i due si siano conosciuti proprio durante un'intervista e in quell'occasione lui si mostrò molto più deciso di lei nel prendere l'iniziativa. La loro storia d'amore divenne famosa in tutto il mondo quando il calciatore, appena campione del mondo ai mondiali del Sudafrica, baciò in diretta televisiva la sua futura moglie.

Da allora sono diventati una delle coppie più fotografate e amate del mondo del calcio. Il calore della famiglia e degli amici ha spinto la giornalista ad essere ottimista e a pensare che questo brutto periodo avrà un lieto fine e che tutto servirà a rafforzare e a migliorare quello che già hanno costruito insieme.

Moltissimi sono stati i messaggi di solidarietà e di affetto che sono arrivati per dimostrare la vicinanza alla famiglia. La strada è ancora lunga: questa sarà una dura battaglia, la più difficile della sua vita, ma i coniugi Casillas di grinta e determinazione ne hanno da vendere.