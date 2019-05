A pochi minuti dal fischio d’inizio di Ajax-Tottenham, ai microfoni di Sky, Edwin Van der Sar ha parlato del futuro di alcuni elementi della formazione olandese e anche delle ultime ambizioni stagionali dei calciatori dell’Ajax. In merito al periodo positivo della formazione allenata da ten Hag, l’ex portiere si è così espresso: “Credo che i nostri calciatori hanno la voglia di vincere qualcosa d’importante. Domenica è stata conquistata la coppa, ma negli ultimi anni non abbiamo aggiunto alcun trofeo in bacheca”. Van der Sar ha parlato anche del futuro di alcuni gioiellini della formazione olandese, come ad esempio De Jong e De Light.

Van der Sar: ‘Futuro in Inghilterra o Spagna per De Ligt’.

Van der Sar e il futuro di De Ligt

Per quanto concerne De Jong, l'ex portiere ha ribadito che per il calciatore questa è l'ultima occasione per vincere qualcosa con la maglia degli olandesi.

Invece, in merito al futuro di Matthijs De Ligt, il dirigente dell’Ajax si è così espresso: “Penso che saranno le ultime partite per lui con questa maglia, spero in un gran finale di stagione”. Edwin ha poi proseguito affermando che nella prossima stagione il calciatore potrebbe accasarsi in Inghilterra o in Spagna.

Non è stata citata l’Italia, che nelle ultime settimane era parsa (insieme alla Spagna) la destinazione più probabile per il giovane talento, con riferimento al presunto interesse della Juventus.

La cessione di alcuni top player sembra praticamente certa e anche l’attuale allenatore potrebbe salutare l’Ajax per accasarsi in qualche altra formazione, anche se Edwin Van der Sar ha in parte smentito le indiscrezioni di mercato sul tecnico ten Hag: “E’ nostra intenzione tenerlo.

Cambieremo già parecchio la rosa, ma vorremmo almeno confermare parte dello staff tecnico", queste le parole dell’ex portiere della Juventus, attualmente direttore generale dell’Ajax.

De Ligt e le dichiarazioni dell'ex portiere

Cattive notizie dunque per la tifoseria della Juventus, che nell’ultimo mese in diverse circostanze ha visto accostare il nome del giovane calciatore dell’Ajax a quello della società bianconera. Sorprese a parte, le dichiarazioni di Edwin potrebbero dunque spegnere definitivamente i rumors di Calciomercato su Matthijs De Ligt e un possibile approdo in Italia.

Nessun nome invece sulle formazioni spagnole o inglesi in cui potrebbe giocare la prossima stagione il giovane calciatore dell’Ajax. Stando agli ultimi chiacchiericci, dopo le dichiarazioni dell’ex portiere, prende sempre più quota l’ipotesi di un possibile trasferimento a fine stagione di Matthijs De Ligt al Barcellona, eliminato in semifinale di Champions League dal Liverpool.