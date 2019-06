Da ieri molti giocatori della Juventus sono al seguito della Nazionale italiana. I bianconeri chiamati da Roberto Mancini sono: Giorgio Chiellini, Leoanado Bonucci, Mattia De Sciglio, Leonardo Spinazzola, Moise Kean e Federico Bernardeschi. Quest'ultimo, poco fa ha parlato in conferenza stampa da Coverciano. Ovviamente a Bernardeschi è stato chiesto del nuovo allenatore della Juve e ha toccato molto altri temi, tra cui la finale di Champions League. Il numero 33 juventino non si è sbilanciato più di tanto sul nuovo tecnico bianconero, ma ha sottolineato che certamente sarà un 'coach da Juve'.

Bernardeschi parla del nuovo allenatore della Juve

Federico Bernardeschi oggi ha parlato in conferenza stampa a Coverciano e inevitabilmente gli è stato chiesto un parere sul nuovo allenatore della Juventus: "Non mi esprimo", ha detto il numero 33 juventino, che poi ha aggiunto che il club bianconero è una società seria con dirigenti molto appassionati di calcio e intelligenti. Bernardeschi ha però una certezza: "Sono sicuro che il prossimo allenatore sarà da Juve".

Juvenrus, parla Federico Bernardeschi

L'esterno juventino ha anche spiegato che il nuovo allenatore porterà uno step in più a ogni giocatore e permetterà a lui e ai suoi compagni di migliorare. Infine a chi ha chiesto di Sarri, lui ha risposto così: "Posso solo dire che è valido". Bernardeschi ha tenuto a sottolineare che non sa se arriverà Sarri e che comunque verrà rispettata ogni decisione che prenderà la società. Il numero 33 juventino ha anche parlato di Massimiliano Allegri: "Allegri va celebrato come merita, non è facile vincere così tanto".

Il giocatore della Juve ha poi aggiunto che in due anni a Torino ha avuto un netto miglioramento, ma adesso deve curare alcuni aspetti migliorabili, come per esempio trovare con più frequenza la via del gol. Inoltre, Bernardeschi ha fatto un bilancio della stagione che si è appena conclusa: "È stata una stagione importante, con due trofei prestigiosi".

La Juve sogna la Champions

Nella conferenza stampa che Federico Bernardeschi ha tenuto a Coverciano, si è parlato anche dell'argomento Champions League.

Il giocatore della Juve ha rivelato di aver sofferto ieri sera vedendo la finale fra Tottenham e Liverpool, ma che questo è il calcio. Il ragazzo ha precisato che il prossimo anno lui e i suoi compagni tenteranno di dare nuovamente l'assalto alla coppa dalle grandi orecchie, visto che proveranno a vincere tutto. Infine, a Bernardeschi è stata fatta anche una domanda su Conte e in particolare che cosa pensasse del fatto che ieri i tifosi della Juve presenti a Madrid abbiano dato del 'mercenario' all'attuale tecnico dell'Inter: "Per quanto riguarda la passione dei nostri tifosi, è normale che ci sia", ha detto Bernardeschi, che poi ha evidenziato come Conte abbia fatto la storia bianconera sia da calciatore che da allenatore.