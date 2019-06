Si attende a breve l'annuncio del nuovo tecnico della Juve per la prossima stagione, che potrebbe arrivare già nei primi giorni della prossima settimana. I nomi in circolo sono sempre i soliti: si va da Guardiola, Klopp e Pochettino, fino agli italiani Inzaghi e Sarri. Proprio in merito al possibile arrivo del tecnico toscano a Torino, ha parlato nel ritiro della Nazionale Federico Bernardeschi, che ha mostrato piena fiducia nella dirigenza bianconera sulla scelta del prossimo tecnico, ma allo stesso tempo ha sottolineato tutto il suo apprezzamento per Maurizio Sarri.

Bernardeschi: 'Sarri è un bravo allenatore ma decide Agnelli'

Il bianconero Federico Bernardeschi è stato intervistato nel ritiro della Nazionale italiana e ha avuto modo di parlare anche della Juventus. Il calciatore ha elogiato l'ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che ha dimostrato con i fatti di essere un vincente, ma allo stesso tempo non si è voluto sbilanciare sul prossimo allenatore della Juventus. Federico ha sottolineato che secondo lui la dirigenza farà un grande lavoro, come ha sempre fatto, ma in merito al possibile arrivo alla Juventus di Maurizio Sarri, Bernardeschi ha tenuto a ribadire che il tecnico toscano è un allenatore valido.

Bernardeschi su Maurizio Sarri:'E' un allenatore valido, è da Juve'

In merito invece alla nomina di Antonio Conte come tecnico dell'Inter, Bernardeschi ha sottolineato che il tecnico ex Chelsea è stato sempre un vincente, sia come giocatore che come allenatore. Federico ha avuto modo di apprezzarlo nella Nazionale italiana e per tale motivo può capire la reazione dei tifosi bianconeri al passaggio di Conte all'Inter. Il giocatore bianconero in questo caso si riferiva alle numerose critiche subite da Conte da parte di molti tifosi bianconeri.

Il mercato dei bianconeri

Dichiarazioni di Bernardeschi a parte, la Juve pensa al Calciomercato, ma molto dipenderà dal nome del nuovo tecnico. In caso di arrivo di Maurizio Sarri il tecnico potrebbe portarsi dal Chelsea il terzino sinistro Emerson Palmieri. Bisognerà inevitabilmente fare degli investimenti anche nel settore centrale della difesa, considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe far parte dello staff tecnico bianconero) e il difficile riscatto di Martin Caceres (che quindi è destinato a ritornare alla Lazio).

Oltre a Demiral e Romero (se non arriveranno quest'estate, probabilmente lo faranno nella stagione 2020-2021), piacciono Romagnoli del Milan, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma.