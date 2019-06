Dopo la fine del campionato, i giocatori della Juventus hanno concluso la loro stagione e ora possono riposarsi un po' in attesa di ritrovarsi a luglio per il ritiro estivo. Molto di loro però sono ancora alle prese con gli impegni con le nazionali. L’elenco dei bianconeri che sono stati convocati dalle rispettive selezioni è bello lungo, a cominciare dalla truppa azzurra che è la più numerosa ed è composta da Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio, Leonardo Spinazzola, Federico Bernardeschi e Moise Kean. Poi ci sono Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo che giocheranno il match di Nations League contro la Svizzera il 5 giugno, Miralem Pjanic che è impegnato con la Bosnia e Blaise Matuidi che è al seguito della Francia.

Infine ci sono i sudamericani Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur e Alex Sandro che stanno preparando la Copa America rispettivamente con Argentina, Uruguay e Brasile. Per gli altri giocatori della Juve è tempo di godersi le vacanze. In particolare Emre Can ha scelto di rilassarsi a New York come ha rivelato lui stesso su Instagram. Mentre altri due suoi compagni, Daniele Rugani e Carlo Pinsoglio, sono già al mare.

Rugani si diverte a Dubai

Daniele Rugani non è stato convocato dalla Nazionale italiana e quindi, insieme alla fidanzata Michela Persico, ha scelto di volare a Dubai.

Juventus, Emre Can si rilassa a New York

Ha deciso di condividere su Instagram alcune immagini della sua vacanza. Il giocatore della Juve e la compagna hanno trascorso una bellissima giornata in un parco acquatico e hanno avuto la possibilità di conoscere nuovi amici.

Pinsoglio al mare con la fidanzata

Daniele Rugani ha deciso di trascorrere le sue vacanze al mare ma lontano dall’Italia, mentre un suo compagno di squadra ha scelto di godersi le bellezze del nostro Paese. Carlo Pinsoglio infatti si trova ad Andora, in Provincia di Savona, con la fidanzata Giulia, come ha rivelato lui stesso su Instagram.

La truppa azzurra lavora a Coverciano

Diversi giocatori della Juventus sono al seguito della Nazionale italiana. Dopo alcuni giorni di relax, questa mattina Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi e Moise Kean hanno raggiunto in treno Firenze per poi spostarsi a Coverciano. La convocazione per gli azzurri era fissata entro le 12:00. Adesso l’Italia lavorerà in vista dei match contro Grecia e Bosnia.

Questa sfida sarà particolarmente sentita per i giocatori della Juve visto che si disputerà all’Allianz Stadium. Inoltre nella Bosnia ci sarà Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino, in questi giorni, ha deciso di rilassarsi ad Ibiza.