In questi giorni si rincorrono diverse voci sul futuro allenatore della Juventus. Al momento ci sono due fazioni ben distinte: una che dà Maurizio Sarri come candidato numero uno per sostituire Massimiliano Allegri e la seconda che, invece, crede nell'ipotesi Pep Guardiola. Dunque, solo una volta che la Juve comunicherà ufficialmente il nome del nuovo tecnico si capirà chi avrà ragione. Nel frattempo le voci continuano a rincorrersi e molti giornalisti spiegano il loro punto di vista.

In particolare, Simone Filippetti, giornalista de "Il Sole 24 ore", tramite un tweet, ha voluto dare un ulteriore aggiornamento in merito alla panchina dei Campioni d'Italia. Il cronista ha rivelato che il mondo della finanza di Londra crede che il nuovo allenatore juventino possa essere Pep Guardiola.

Filippetti parla di Guardiola

I tifosi della Juve, in questi giorni, sono alla ricerca di notizie su quello che sarà il loro nuovo allenatore. I sostenitori juventini si trovano in mezzo a due correnti di pensiero che portano a due strade diverse.

Filippetti: "Il mondo della finanza di Londra è convinto che Guardiola andrà alla Juventus"

Infatti, la maggior parte dei giornalisti sportivi vede Maurizio Sarri ad un passo dalla Juve, mentre i cronisti del mondo della finanza pensano che il futuro della Vecchia Signora possa essere rappresentato da Pep Guardiola. A tal proposito, si è esposto anche Simone Filippetti de "Il Sole 24 ore" che ha spiegato come il mondo della finanza londinese sia convinto che il tecnico catalano andrà alla Juventus con il supporto di Adidas. Dunque, adesso, non resta che attendere gli sviluppi di questa vicenda: solo quando ci sarà l'ufficialità da parte del club bianconero si capirà chi sarà il sostituto di Massimiliano Allegri. Chissà che la settimana che comincerà domani non possa essere quella decisiva.

Aggiornamento su #Guardiola. A Londra, il mondo della finanza (fund manager investiti in club inglesi quotati) è assolutamente convinto che Pep andra' alla @juventusfc con sostegno @adidas. Massima stima per i colleghi giornalisti sportivi. Buona finale #UCL a tutti. @sole24ore pic.twitter.com/cIAmqzzr2r — Simone Filippetti (@FilippettiNews) 1 giugno 2019

Barzaghi: 'Un procuratore mi ha chiamato per dirmi che lunedì Guardiola andrà alla Juve'

Ormai, per la panchina della Juve sembra essere una sfida a due fra Maurizio Sarri e Pep Guardiola. Infatti, le alternative sembrano quasi tutte sfumate, a partire da Simone Inzaghi che resterà alla Lazio.

Nella giornata di ieri, il giornalista di Sportmediaset, Marco Barzaghi ha spiegato su Twitter di essere stato contattato da un procuratore che gli avrebbe confidato che Pep Guardiola lunedì diventerà il nuovo allenatore della Juve. Il cronista, poi, ha dato ulteriori indizi in un video postato sui social specificando che questa notizia che gli è stata data è un po' in controtendenza rispetto a ciò che gli risultava, ma l'agente che lo ha contattato è molto importante ed è molto vicino alle vicende bianconere.

Barzaghi ha, dunque, riportato questa interessante notizia: la vicenda rischia di farsi sempre più avvincente. A breve, comunque, si scoprirà chi, tra Maurizio Sarri e Pep Guardiola, sarà il nuovo allenatore della Juventus, salvo ulteriori sorprese.