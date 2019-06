Giovedì 20 giugno è la giornata dedicata a Maurizio Sarri, che alle ore 11:00 sarà presentato all' 'Allianz Stadium'. Prosegue però il lavoro della dirigenza bianconera sul mercato, con l'obiettivo di regalare al tecnico toscano giocatori di qualità che siano funzionali al gioco dell'ex Empoli, Napoli e Chelsea. Come è noto la Juventus è sempre molto attenta al mercato dei parametri zero: possiamo ricordare nella gestione Agnelli e Paratici gli arrivi in scadenza di contratto di giocatori come Pirlo, Pogba o Emre Can. Quest'anno potrebbero essere almeno tre i giocatori che arriveranno a parametro zero: il primo è stato ufficializzato, parliamo di Aaron Ramsey dall'Arsenal, un altro è in dirittura d'arrivo, ovvero il giovane centrocampista offensivo Hamza Raifa dal Lione ed infine Adrien Rabiot, che sembrerebbe molto vicino alla firma del contratto con la Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal noto giornale sportivo spagnolo 'El Chiringuito', la Juventus sarebbe pronta a definire l'arrivo del mediano francese in scadenza di contratto il 30 giugno 2019 con il Paris Saint Germain.

Juventus, Rabiot vicino al trasferimento in bianconero

Come conferma 'El Chiringuito', sarebbe in dirittura d'arrivo il trasferimento a parametro zero di Adrien Rabiot alla Juventus. La recente vacanza in Italia del giocatore francese (a Porto Ercole) ha infatti stuzzicato l'attenzione mediatica di molti media sportivi e sembra che dietro alla scelta di Rabiot ci sia stata proprio la volontà di trattare con i bianconeri.

Anche il noto esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato al riguardo, sottolineando il fatto che il motivo per cui il giocatore non si è trasferito al Barcellona o al Real Madrid è perché quest'ultime si sarebbero rifiutate di pagare la commissione alla mamma procuratore del mediano francese, mentre la Juventus avrebbe acconsentito, ritenendo Rabiot un giocatore di qualità ed ideale per il gioco di Maurizio Sarri. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il giocatore dovrebbe sottoscrivere un contratto di cinque anni con la Juventus, a sette milioni di euro a stagione, ed i bianconeri dovranno pagare ulteriori 10 milioni di euro come commissione alla mamma procuratore

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Rabiot alla Juventus non escluderebbe l'acquisto di un ulteriore centrocampista: il sogno della dirigenza bianconera resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United.

Il 'problema' è la notevole valutazione di mercato del giocatore, oltre i 120 milioni di euro, ma anche la concorrenza del Real Madrid, con Zidane grande estimatore del nazionale francese. Le alternative sono Ndombelé del Lione e soprattutto Milinkovic Savic della Lazio, che rispetto a Pogba ha evidentemente un prezzo più abbordabile.