Juventus molto attiva sul mercato. In attesa di annunciare il nuovo mister, Paratici lavora sui principali obiettivi per rendere la rosa ancora più competitiva. Ha diversi affari da sistemare, sia in entrata che in uscita ed in quest'ultimo caso potrebbero esserci alcune cessioni eccellenti: i maggiori indiziati in tal senso sono Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Khedira e Matuidi. Cancelo invece è da considerarsi ormai un calciatore del Manchester City, anche se ancora non c'è l'ufficialità dell'arrivo del portoghese alla corte di Pep Guardiola.

Milinkovic-Savic, grande obiettivo per il centrocampo

La Juve dopo aver preso a gennaio Aaron Ramsey a parametro zero, dovrebbe acquistare un altro centrocampista. Gli obiettivi sono essenzialmente due: Paul Pogba che ha un costo molto elevato e Sergej Milinkovic Savic il cui cartellino, però, non è per nulla 'stracciato' visto che si parla di un affare di circa 80-90 milioni di euro. Per abbassare la parte cash da versare alla Lazio, i bianconeri potrebbero inserire almeno un paio di contropartite tecniche.

Calciomercato, Juventus vicina a Milinkovic-Savic

La prima potrebbe essere Leonardo Spinazzola che ha manifestato diversi problemi fisici durante la stagione. L'altro invece potrebbe essere Christian Romero in arrivo dal Genoa di Preziosi. In questo caso i bianconeri dovrebbero versare una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Simone Inzaghi in questo modo sistemerebbe il reparto difensivo ed il presidente Lotito avrebbe conunque un bel bottino da investire sul mercato.

In dirittura d'arrivo la trattativa per Demiral

Il serbo sarebbe un gran colpo per la nuova Juventus e conferirebbe al centrocampo ulteriore qualità e forza fisica.

Inoltre con Savic, il nuovo tecnico avrebbe a disposizione un uomo in grado di inserirsi e far gol. In attesa di questo possibile acquisto, la Juventus sta perfezionando anche quello di Merih Demiral. Il difensore del Sassuolo sarebbe davvero ad un passo dal bianconeri, mancherebbe solo la firma. Ai neroverdi potrebbe essere girato Traorè, il centrocampista empolese, infatti, verrebbe prelevato dal club di corso Galileo Ferraris e poi ceduto al Sassuolo.

Paratici sta dunque cercando di ringiovanire la rosa e, nel contempo, di elevarne il tasso tecnico. Un'impresa non semplice, ma questo pare sia un obiettivo strategico della società. Milinkovic-Savic sarebbe dunque un tassello importante sul quale il club campione d'Italia punterebbe molto, Demiral invece rappresenterebbe un buon rinforzo di prospettiva, da valutare ovviamente in chiave futura.