Giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' ci sarà la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico della Juventus, e secondo le ultime indiscrezioni, il toscano potrebbe incontrare Cristiano Ronaldo nel weekend per conoscerlo e magari confrontarsi sulla Juventus della prossima stagione. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League.

Pubblicità

Pubblicità

In attesa di ufficializzare grandi acquisti, la Gazzetta dello Sport ha ipotizzato la possibile formazione di Maurizio Sarri con gli attuali giocatori della rosa bianconera: un 4-3-3 a stampo offensivo che vedrebbe l'esclusione di nomi eccellenti dai titolari, su tutti quella di Paulo Dybala, che potrebbe avere difficoltà ad adattarsi a giocare come esterno offensivo.

La possibile Juventus di Maurizio Sarri

Come scrive La Gazzetta dello Sport, con l'attuale rosa a disposizione, Maurizio Sarri potrebbe schierare la Juventus in questo modo: in porta il punto fermo il nazionale polacco Wojciech Szczęsny, che nel primo anno da titolare dopo Buffon, ha disputato una stagione notevole, con interventi decisivi e rigori importanti parati (basti ricordare quello contro il Valencia nella prima giornata del girone di Champions League o quello decisivo su Higuain in Milan-Juventus); in difesa spazio sulla destra a De Sciglio, centrali Bonucci e Chiellini e come terzino sinistro Alex Sandro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Sulla mediana il nuovo arrivato Ramsey porterà qualità al centrocampo bianconero, con il supporto di Pjanic come regista ed Emre Can come mediano di copertura, abile anche negli inserimenti. In avanti, possibile l'esclusione di Paulo Dybala, con Sarri che potrebbe affidarsi agli esterni offensivi Bernardeschi e Douglas Costa, con punta centrale Cristiano Ronaldo.

Il mercato dei bianconeri a 360 gradi

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sull'attuale formazione possibile di Sarri, ma ovviamente non mancheranno importanti arrivi alla Juventus.

Pubblicità

Ufficializzati Ramsey dall'Arsenal e Demiral dal Sassuolo, dovrebbe arrivare almeno un altro difensore centrale: piace De Ligt dell'Ajax ma ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain sull'olandese. In caso di trasferimento in Francia del nazionale olandese, la Juventus potrebbe chiedere alla società francese il centrale difensivo Marquinhos, che piace molto a Maurizio Sarri. A centrocampo il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United, mentre nel settore avanzato il giocatore ideale per il gioco del tecnico toscano è l'esterno offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.