La Juventus è pronta a diventare una delle protagoniste del mercato estivo e dal primo luglio potrebbero essere ufficializzate importanti trattative. L'attesa principale riguarda in particolar modo due arrivi, parliamo di Adrien Rabiot, che sarebbe vicino alla firma con la società bianconera, e di De Ligt, difensore centrale dell'Ajax che a breve potrebbe essere ufficializzato. Giocatori che porteranno qualità e gioventù ad una rosa che ha bisogno di innesti importanti per confermarsi in Serie A e soprattutto per ambire alla competizione più prestigiosa a livello europeo, la Champions League.

Come è solita però, la Juventus lavora molto per il futuro ed in generale per il suo settore giovanile: l'introduzione dell'Under 23 è motivata infatti dalla volontà dei bianconeri di far crescere i propri talenti a Torino, così da seguirli da vicino. Proprio in tema arrivi a livello giovanile, la Juventus avrebbe definito l'acquisto di un centrocampista offensivo di proprietà del Cesena.

Arriva un giovane ucraino per la Juventus Under 15

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto sito GiovaniBianconeri.it, la Juventus avrebbe definito l'acquisto del giovane centrocampista offensivo ucraino Andriy Firman, di proprietà del Cesena.

Il giocatore dovrebbe giocare dalla prossima stagione per la Juventus Under 15, ed è arrivato in Italia tre anni fa. Dapprima ha giocato nel Bakia Cesenatico, per poi trasferirsi al Cesena, società con la quale ha disputato due stagioni. L'arrivo di Firman si aggiunge a quello di Lorenzo Anghelè, punta arrivata dalla Sampdoria con la quale ha militato sette anni. Quest'ultimo è una punta agile e tecnica ed è considerato dagli addetti ai lavori uno dei principali prospetti del calcio italiano. La punta italiana ha ottenuto anche due importanti riconoscimenti, la Cordischi Cup e il Trofeo Caroli Hotels.

Come Firman, Lorenzo Anghelé è un classe 2005 ed andrà quindi a rinforzare la Juventus Under 15.

Il mercato della Juventus

Come è noto la Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, ed è recente anche l'ufficialità del riscatto dall'Empoli della punta della nazionale italiana under 20 Olivieri, per il quale la Juventus ha esercitato il riscatto di 1 milione di euro. Giovani che come anticipato ad inizio articolo, faranno parte anche della rosa della prima squadra: Rabiot ad esempio è un classe 1995, si attende anche l'ufficialità di Demiral dal Sassuolo (classe 1998) mentre in caso di ufficializzazione dell'acquisto di De Ligt dall'Ajax, la Juventus avrà in prima squadra un classe 1999, oltre al già presente Moise Kean (classe 2000).

Una Juventus di qualità ma proiettata al futuro: starà a Maurizio Sarri valorizzare la rosa bianconera.